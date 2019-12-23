中日韓自貿區已談7年 3國部長會議允加快推進

中日韓經貿部長會議22日在北京舉行，三方將積極推動2020年如期簽署區域全面經濟夥伴協定，並共同加快推進中日韓自貿協定談判。（共同社提供）

（中央社台北23日電）中日韓經貿部長會議22日在北京舉行，三方重申，將積極推動2020年如期簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP），並將共同加快推進中日韓自貿協定談判。

這次會議由中國商務部部長鍾山和南韓產業通商資源部長官成允模、日本經濟產業大臣梶山弘志共同主持。這是2016年後中日韓3國再次舉行經貿部長會議，這項機制從2002年啟動。

綜合中新社與央視新聞客戶端報導，此次會議為即將召開的第8次中日韓領導人會議做了經貿領域準備。三方就區域經濟一體化、地方合作、「中日韓+」、電子商務、互聯互通、能源等領域合作深入交換意見，達成廣泛共識。

三方重申，將積極推動2020年如期簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），並在此基礎上共同加快推進中日韓自貿協定談判，打造「RCEP+」的自貿協定。

中日韓自貿區談判自2012年11月啟動，到今年11月已舉行16輪、談了7年。三方認為，在複雜嚴峻的全球經濟形勢下，建設中日韓自貿區符合三國共同利益，應加快談判進程。（編輯：張淑伶/賴言曦）1081223