耶誕節前夕送交737 MAX新文件 波音選擇時機可疑

（中央社紐約24日綜合外電報導）美國國會幕僚人員今天證實，波音公司昨天宣布執行長將下台，由董事長接任的高層人事異動後不久，便將一批關於737 MAX的最新文件送交主管機關和國會調查人員。

這批文件送交的時間點落在耶誕假期前夕，不少官員已開始休假。一名國會幕僚在電郵中告訴法新社，波音公司（Boeing）對737 MAX安全性做出回應的這些最新文件「似乎指向一幅令人十分不安的景象」。

這名幕僚表示，波音昨天深夜把文件送交國會調查人員。

美國聯邦航空總署（FAA）證實，他們昨天下午收到看似相同的文件。距離波音宣布米倫伯格（Dennis Muilenburg）將於明年初下台，由董事長凱爾洪（David Calhoun）接任的消息，不過數小時。

波音發言人在電郵中表示，公司「事先」聯絡美國聯邦航空總署和國會，是「我們致力於透明化行動的一環」。

聯邦眾議院交通委員會的幕僚拒絕透露波音交出的最新文件，僅表示委員會方面還在檢視這批文件。

這名幕僚說：「這些紀錄文件似乎描繪出一幅令人不安的景象，無論是波音員工對公司安全性承諾表達的疑慮，還是部分員工憂心波音的生產計畫會因主管機關或其他單位而出現變化。」

波音資深主管表示，最新一批文件中包括波音首席技術機師佛克納（Mark Forkner）的最新通訊紀錄。佛克納曾抱怨防失速的「操控特性增益系統」（MCAS）在模擬測試期間表現「極不穩定」，還說要動用「絕地武士的心靈控制術」說服主管機關批准通過。

這名要求匿名的主管告訴「西雅圖時報」（The Seattle Times），佛克納的通訊紀錄和之前在10月公布的紀錄一樣，都有和聯邦航空總署有關的玩笑話。

這批新文件可能加深波音的危機感，波音自737 MAX客機兩度失事奪走346條人命而被迫停飛以來，市值已經失血超過20%。波音上週更宣布將暫時停止生產737 MAX。（譯者：劉淑琴/核稿：劉文瑜）1081225