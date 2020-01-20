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輸油管線關閉油田減產 利比亞產油恐全面停擺

最新更新：2020/01/20 14:46

（中央社開羅19日綜合外電報導）利比亞國家石油公司（NOC）表示，效忠強人哈夫塔的軍隊切斷一條油管之後，東南部兩座主要油田今天開始關閉，可能導致全國石油生產降至僅剩正常量的一小部分。

效忠哈夫塔（Khalifa Haftar）的軍隊先前已封鎖東部主要石油港口，在國際領袖於德國柏林舉行利比亞和平峰會之際，又有油田關閉，恐讓利比亞所有石油輸出全面停擺。

國家石油公司發言人表示，如果出口繼續受阻，儲油槽幾天內就會裝滿，將導致沿岸油田及西部瓦法（Wafa）油田生產受限，來到日產7萬2000桶。

利比亞近月石油生產約每日120萬桶，而幾乎所有油田，都被以東部為據點的哈夫塔旗下利比亞國民軍（Libyan National Army）所掌控。

國家石油公司表示，接受利比亞國民軍指揮的守衛今天關閉了通往西部港市札維耶（Zawiya）的油管，迫使國家石油公司限制沙拉拉（El Sharara）與非爾（El Feel）油田生產。

沙拉拉油田是由利比亞國家石油公司、西班牙力豹仕集團（Repsol）、法國道達爾集團（Total）、奧地利石油天然氣集團（OMV）與挪威艾基挪（Equinor）合資營運，每天生產約30萬桶。非爾油田則為利比亞國家石油公司與義大利埃尼（Eni）合資，日產約7萬桶。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090120

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