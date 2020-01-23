防武漢肺炎 菲律賓無限期停飛往返航班

（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）因應武漢肺炎疫情蔓延，菲律賓民航委員會（CAB）下午召開特別會議後宣布，無限期停飛武漢和菲律賓所有航點間航班。

菲律賓民航委員會執行長阿西亞（Carmelo Arcilla）接受DZMM電台訪問表示，武漢和菲律賓各航點間每週有8班航班。至於中國其他城市，他們會根據世界衛生組織（WHO）建議，依情況做出因應。

另據ABS-CBN新聞網報導，一名來自武漢、12日抵達宿霧市（Cebu）的5歲男童出現疑似感染武漢肺炎症狀。菲國衛生官員今天說，男童檢體的「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）檢驗結果為陰性。

這名男童跟母親抵菲前就出現發燒、喉嚨發炎、咳嗽等症狀。男童母親未出現類似症狀，兩人目前在宿霧市一所醫院被隔離觀察中，男童狀況已穩定。

男童的另一份檢體被送往澳洲確認病毒株為何，結果預定本週出爐。若確認未感染武漢肺炎，男童就可以離院。

截至目前為止，菲律賓未出現確診的新型冠狀病毒病例。

至於香港首宗武漢肺炎確診病患的4名家人，昨天搭機抵達馬尼拉，菲律賓衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）說，衛生部流行病學局人員已見過他們，確認他們都沒有病徵，因此，沒有必要隔離這4名旅客。

馬尼拉國際機場已對抵菲旅客展開發燒及流感症狀監測，宿霧國際機場也加強警戒，在各處放置手部消毒劑、要求第一線工作人員戴口罩，並於每班航班抵達前在空橋噴灑消毒液，避免疫情擴散。（編輯：周永捷）1090123