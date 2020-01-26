危機暫擱 波音完成777X全球最大雙發動機客機試飛

（中央社西雅圖25日綜合外電報導）美國飛機製造商波音公司（Boeing Co）在737 MAX機型引發的危機中，仍奮力與歐洲競爭對手空中巴士（Airbus）較勁，今天完成全球最大雙發動機客機777X試飛。

路透社報導，777X是比波音暢銷機型777 mini-jumbo更大、效能更佳的新款，於美國西岸時間今天上午10時09分在西雅圖郊外起飛，下午2時降落。這週先前兩次試飛都因風大而取消。

波音幹部表示，這次試飛之後還有好幾個月的測試和認證，然後才會於2021年交給阿聯酋航空（Emirates Airlines）加入服務機隊，這個時間比預定的晚一年，因為波音在研發過程中遇到一些困難。

777X是波音規劃推出的兩款機型中較大的一款，將正式定名為777-9，但研發代號777X更為人所知。

這款新機最引人矚目的是可折疊翼尖，設計目的是讓碳複合材料巨大機翼適用於舊機型的停泊空間；另一特色是配備全球最大商用發動機，由奇異公司（General Electric）打造，寬得足以容下737 MAX機身。

波音公司正因與737 MAX機型有關的兩起重大飛安事故而面臨危機，737 MAX自去年3月停飛至今，也已暫停生產。如今777X試飛成功，為波音打下一記強心針。

記者詢問777X在這波危機中的意義時，777X行銷主任索爾斯（Wendy Sowers）說：「對我而言，這是全球大型航空公司的旗艦機型…代表我們作為一家企業所能達致的成就。」

法新社提到，除了適用於更多機場的停泊空間外，可折疊翼尖的另一個設計目的是改善能源使用效率。今天的試飛是一系列飛行測試的開端，若一切順利，波音將正式向美國聯邦航空總署（FAA）申請許可。

777X將代表波音在長程客機市場上，與空中巴士公司的A350機型競爭。

阿聯酋航空、漢莎航空（Lufthansa）、國泰航空（Cathay Pacific）、新加坡航空（Singapore Airlines）、卡達航空（Qatar Airways）等主要航空公司已向波音下訂約340架777X。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090126