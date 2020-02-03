武漢肺炎印度確診第2起 曾赴中國旅客恐將隔離

（中央社記者康世人新德里3日專電）印度確診第2起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）病例，印度內閣次長今天就疫情開會決定，1月15日起曾有赴中國旅行紀錄的任何人，從現在開始，可能被隔離觀察。

繼印度在克勒拉省（Kerala）確診一名在武漢大學求學的印度學生感染武漢肺炎後，印度衛生與家庭福利部（Ministry of Health and Family Welfare）發出聲明說，確診第2起武漢肺炎病例。

衛生與家庭福利部聲明說，克勒拉省通報的第2起確診病例，患者有赴中國旅行紀錄，檢測後呈現陽性，目前在醫院隔離，病情穩定。

由於武漢肺炎疫情在全球蔓延，印度政府的聲明說，內閣次長今天和衛生與家庭福利部、外交部、內政部、民航部等單位代表開會，討論武漢肺炎疫情的應對與管控措施。

印度政府也發出一項新的旅遊建議，敦促每個人不要去中國旅行。

聲明說，這已是內閣次長就武漢肺炎疫情召開的第6次會議。

聲明指出，會議中提出的報告顯示，截至今天，當局已對445個航班的5萬8658名旅客進行篩檢，印度衛生與家庭福利部綜合疾病監控計畫已接送、轉介142名疑似症狀的旅客到隔離設施隔離。

報告說，當局至今共檢測130份樣本，其中有128份樣本呈現陰性，在克勒拉省發現兩個呈現陽性的患者，正接受隔離監控，臨床症狀穩定。

這份報告表示，第2批從武漢撤回的330名旅客，包括7名馬爾地夫公民已抵達印度，其中300人被安置在ITBP喬拉（Chawla）營地，另外30人被安置在德里衛星城市古爾岡（Gurgaon）近郊馬尼薩爾（Manesar）的隔離所，所有人都受到有效監控觀察。（編輯：陳永昌）1090203