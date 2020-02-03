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防武漢肺炎 俄國將自湖北撤僑並擬遣返中國病患

最新更新：2020/02/03 19:21

（中央社莫斯科3日綜合外電報導）隨著中國武漢肺炎的死亡人數來到361人，俄羅斯也有兩位中國人確診，當局今天除了打算遣返這兩人，也計劃開始從武漢撤僑，並已暫停往返中俄的直達載客火車。

路透社報導，俄羅斯副總理高里可瓦（Tatiana Golikova）表示，俄國軍隊的航太防衛軍（ASDFB）今天將開始撤離在武漢及湖北省的僑民。當地有超過600名俄羅斯人。

她說，過去兩天有超過900名俄國人搭乘包機及固定航班從中國返國，當局準備由湖北省撤離約130人。

莫斯科已經管制往返中國的直航班機，而俄羅斯國營鐵路公司（RZhd）則從午夜開始暫停往返中俄的載客火車。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，從北京開往莫斯科的最後一班列車進入俄國時，車廂已被清空，車上共136名乘客在中俄邊界下車，這些旅客全是中國人。

總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）在電視轉播的政府會議說，俄國已將武漢肺炎加入特危疾病名單中，讓當局能夠遣返國內確診新型冠狀病毒的外籍人士。他說：「首先，我們得考量我國國民的健康與安全。」

俄羅斯與中國的邊界長達4300公里，上週分別在西伯利亞的秋門區（Tyumen）及遠東的外貝加爾區（Zabaykalsky）傳出首兩例確診病例，患者皆是中國國民，兩人目前在西伯利亞的醫院接受治療。

米舒斯京表示：「診斷出這種危險傳染病的患者都已隔離，醫師今天給予他們所有必要協助。」

他說，「情況在控制中」，並將採取措施關閉與中國的陸上邊界，也停止中國人免簽旅遊及對他們發放工作簽證。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1090203

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