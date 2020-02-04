泰國新增6起武漢肺炎確診病例 夫妻檔曾訪日本

泰國疾病管制局局長素望猜在4日的記者會中宣布，泰國新增6起武漢肺炎確診病例，累計達到25起病例。（泰國公共衛生部提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 109年2月4日

（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）泰國政府今天宣布新增6個武漢肺炎確診病例，總累積病例達到25例。其中2人是一對到過日本旅遊的泰國夫妻，但這對夫妻究竟在哪裡感染武漢肺炎，目前仍無法確認。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，泰國疾病管制局局長素望猜（Suwanchai Wattanayingcharoenchai）在今天下午的記者會中宣布，泰國再新增6起確診病例。泰國截至今天累計達到25起病例，是中國以外確診病例最多的國家。

這新增的6起病例中，有4個泰國人和2個中國遊客；4個泰國人中有2個人是司機，曾經到華欣載送中國遊客；另外2個泰國人是一對夫妻，他們最近曾經到過日本旅遊。

不過，對於泰國夫妻究竟是在日本或是在泰國感染武漢肺炎，公共衛生部不願給予更多細節，僅表示政府和日本相關單位保持密切接觸，持續追蹤和這對夫妻接觸過的人。

此外，有一名南韓女子到泰國旅遊，回國後確認感染武漢肺炎，素望猜表示，公共衛生部正與南韓相關單位協調，以取得更多資訊，目前還無法確認南韓女子在哪裡感染武漢肺炎。（編輯：林憬屏）1090204