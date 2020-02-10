中國：歡迎美國在內多國專家參加世衛考察組

（中央社記者林克倫北京10日電）針對美國公衛專家能否參加世界衛生組織的聯合專家考察組一事，中國國家衛健委與外交部今天表示，歡迎包括美國在內的多國專家參加聯合專家的考察組。

美國公共衛生專家能否參與考察組赴中國實地瞭解疫情之所以會成為「議題」，是有傳言稱，美方想藉此探明位於武漢的P4實驗室，是否製造「病毒生化武器」；不過，中方強調，今晚飛抵北京的是協調考察行程的「先遣組」。

中國國家衛生健康委員會新聞發言人、宣傳司副司長米鋒今天下午在「應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制」記者會上主動回應說，經中國與世界衛生組織（WHO）協商一致，團組名稱為「中國世衛組織聯合專家考察組」。

他表示，此次考察的主要目的，是雙方專家就當前疫情形勢和防控情況進行深入交流，為中國及全球各疫情國下一步共同努力開展疫情防控提供意見建議。

米鋒指出，世衛組織「先遣組」將抵北京，與中方就考察組的具體安排進行討論。「中方歡迎包括美國在內的多國專家參加聯合專家的考察組」，相信經過各方共同商議、充分溝通後，將對考察組的在中國事宜做出合適的安排。

中國外交部發言人耿爽下午主持網上例行記者會時也回應提問說，中方始終本著公開、透明、負責任態度，與世衛組織和國際社會保持溝通、加強合作，共同維護全球和地區公共衛生安全。

至於聯合專家考察組的情況，他表示，世衛組織先遣組今天將抵北京，與中方就考察組的具體安排進行討論；中方「歡迎包括美方在內的外國專家，參加聯合專家考察組」。

在中國的外國人士感染新型冠狀病毒情況方面，耿爽表示，截至2月10日8時，共有27名在中國的外國人確診，其中3人已治癒出院，2人死亡（一名美國公民，一名日本公民，已通報外方），22人正接受隔離治療。

他強調，中方高度重視保護在湖北武漢的各國公民的生命安全和身體健康，積極採取有效措施，及時解決他們的合理關切和要求。

耿爽重申，世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也多次強調，不建議倉促撤僑，最好的辦法是留在原地並做好自我防護。「我們希望世界衛生組織的專業意見能夠得到尊重」。

他最後說，對於希望接回本國在武漢公民的國家，中方會根據國際慣例，依照中方有關防疫規定，做出相應安排並為此提供必要協助和便利。（編輯：繆宗翰）1090210