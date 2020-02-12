武漢肺炎 世衛估首批疫苗可能18個月內備妥

（中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電）世界衛生組織秘書長譚德塞今天宣布為避免武漢肺炎污名化特定地理位置，正式將武漢肺炎命名為COVID-19，並表示第一批疫苗可能在18個月內備妥。

世界衛生組織（WHO）為因應病毒疫情，自今天起一連2天邀請全球約400名專家舉行全球研究及創新閉門論壇。

譚德塞上午在開幕致詞表示，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情對全球各地構成「非常嚴重威脅」，並呼籲各界分享病毒樣本，加速研發藥物與疫苗。

下午世衛召開病毒疫情記者會，譚德塞宣布這個冠狀病毒疾病正式命名為COVID-19，並說明CO代表冠狀（Corona），VI代表病毒（virus），D代表疾病（disease）。

譚德塞表示，根據世衛、世界動物衛生組織（World Organization for Animal Health）和聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）準則，名稱必須不涉及地理位置、動物物種、個人或特定族群，但又需與疾病有關。

他強調病毒名稱很重要，必須防止其他名稱不精確或帶來污名化的問題。

自從這種起源自中國武漢的冠狀病毒疫情爆發後，世衛在正式命名方面一直非常謹慎，以避免污名化疫情起源地湖北省武漢市或是中國人民。

此外，譚德塞另說明上午論壇會議情況，表示開發疫苗與治療藥物是其中一項重要議題，但這需要時間，預估第一批疫苗可能在18個月內備妥，需做好長期準備，以當下可以使用的武器對抗病毒。

今天會議匯集全球400位科學家，有些親自到日內瓦現場，有些以線上方式進行。

世衛表示，這次會議成果不是要對每個問題都有立即答案，而是進一步探討問題本質及回應方式，希望全球團結應對，這正是多邊主義的本質，對當前世界非常重要。（編輯：陳政一）1090212