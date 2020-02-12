WHO：武漢肺炎威力甚於恐怖攻擊 應視為頭號公敵

（中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電）武漢肺炎擴散至無中國旅遊史的外國民眾，世界衛生組織秘書長譚德塞發言轉趨沈重，將這些少數病例比喻為引發燎原大火的小火花，並籲各國將威力甚於恐怖攻擊的病毒視為頭號公敵。

世界衛生組織（WHO）今天下午舉行記者會，譚德塞宣布將起源自武漢的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎命名為COVID-19。

譚德塞表示，截至今天為止，疫情在中國確診超過4萬例，非常不幸逾1000例死亡，而且值得注意的是，出現一些未有中國旅遊史的患者向外傳播案例。

他說，當提到對抗恐怖主義，我們都有周全的準備，但比起恐怖攻擊，病毒能引發政治經濟文化動盪的威力更大。他呼籲國際更積極對抗疫情，把這項病毒視為頭號公敵。

武漢市2019年12月爆發肺炎疫情，並擴散中國各省，世衛在1月30日宣布構成「國際關注公共衛生緊急事件」，但當時譚德塞一再讚揚中國，強調對中國防疫工作有信心，2月4日更表示中國境外只有176例，沒有理由恐慌或害怕。

不過2月5日譚德塞宣布，為了防止疫情在中國和全球進一步傳播，並保護衛生系統薄弱的國家，他提出一項防範和應對計劃，向全球尋求6億7500萬美元捐款。

隨著公布這項計畫，譚德塞對於疫情發言也愈來愈沈重，2月10日他表示在法國及英國出現沒有去過中國的民眾感染並傳播的案例，這些少數病例可能將是引發燎原大火的小火花。

今天上午他則在全球研究及創新論壇上表示：「目前有99%的病例都出現在中國，對中國而言仍是非常緊急的事件，但也對世界其他地方構成非常嚴重威脅。」

世衛自今天起一連2天邀請全球約400名專家舉行全球研究及創新論壇，開發疫苗與治療藥物是其中一項重要議題，世衛預估第一批疫苗可能在18個月內備妥，呼籲做好長期準備。（編輯：陳政一）1090212