印度一名武漢肺炎確診患者痊癒 仍為3起病例

（中央社記者康世人新德里14日專電）印度衛生與家庭福利部次長蘇丹今天說，一名從中國武漢大學回國的2019年冠狀病毒疾病確診患者已痊癒出院。印度政府表示，境內目前仍維持3例確診病例。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，印度香料航空（SpiceJet）今天聲明，暫停16到29日德里來回香港的航班。

衛生與家庭福利部聲明，蘇丹（Preeti Sudan）今天主持視訊會議，與各省與中央直轄區衛生廳副廳長級官員及運輸部（Ministry of Shipping）、外交部、民航部和旅遊部資深官員一起檢視印度對武漢肺炎的防疫管理措施，並更新最新疫情狀況。

蘇丹說，一名從武漢大學返回印度、確診為印度第2個感染2019年冠狀病毒疾病的學生，昨天從克勒拉省（Kerala）阿勒皮醫學院附設醫院（Alappuzha Medical College Hospital）隔離病房中痊癒出院。她讚揚各省與中央直轄區政府和各部會為防疫所做的努力。

在這場視訊會議中，政府宣布印度的冠狀病毒疾病病例沒增加；蘇丹說，這代表印度已控制住疫情。

印度迄今只有3個感染2019年冠狀病毒疾病的確診病例，都在南部的克勒拉省，而且都是從武漢返回印度的境外移入病例。

蘇丹呼籲各省和中央直轄區政府必須保持高度警惕，且透過各種管道提醒民眾要注重個人衛生、提高對預防疫情的認識，並在赴中國和其他出現武漢肺炎疫情的國家旅行後自我通報。

她也要求各省政府要在相關入口網站即時、準確地填寫、通報疫情相關訊息，這有助於對各地的案件進行國家一級監控。

印度中央政府也建議與尼泊爾接壤的北阿坎德省（Uttarakhand）、北方省（Uttar Pradesh）、比哈省（Bihar）、西孟加拉省（West Bengal）和錫金（Sikkim）強化疾病監控。

尼泊爾有一名在中國武漢求學返國的學生確診感染2019年冠狀病毒疾病。

考量到冠狀病毒疾病疫情擴散，在印度航空（Air India）與靛藍航空（Indigo）宣布暫停所有印度往返中國的航班（包括香港）後，香料航空今天也宣布16到29日暫停德里往返香港的航班。（編輯：郭中翰）1090214