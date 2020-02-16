特派專欄 武漢肺炎不易上身 印度人歸功印度菜與極端氣候

印度人每天吃的印度菜多有薑黃等各種香料，除有助消化，還能抗寒袪寒、增強免疫力，讓印度很少出現大規模流感疫情，也躲過武漢肺炎的肆虐。中央社記者康世人新德里攝 109年2月16日

中央社駐新德里特派員康世人/2月16日

印度迄今只有3個武漢肺炎確診案例且已痊癒，武漢撤回印度的645人也全數未感染。專家認為，印度菜增強免疫力及極端氣候幫助下，讓印度人得天獨厚地獲得兩道堅強防疫盾。

當印度政府宣布在克勒拉省（Kerala）確診3名俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）時，一些印度人說，這3名病患一定是在中國久待且長期沒有吃印度菜，才輕易感染這種病毒。

多數印度人都相信，印度菜中的香料和元素，有助人們促進消化、增強免疫力對抗流感等病毒性疾病。

許多住在印度一段時間的外國人都發現，很少聽見印度出現大規模流感疫情，甚至2002年到2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS），印度也安然無恙。

這次的武漢肺炎疫情也不例外，印度迄今只有3例，且都已痊癒出院；而印度政府派兩次專機從武漢撤回的645人經過14天隔離及檢測，沒有人感染武漢肺炎。

一般印度家庭每天吃的食物，大多加了薑、蒜、薑黃等諸多有殺菌、袪寒抗感冒的香料與成分。中央社記者康世人新德里攝 106年2月16日

研究印度菜35年且曾出版過印度菜食譜的烹飪大師卡妲（Anju Khattar）說，印度菜大多以洋蔥和番茄絞成泥作為基底，再加上含有薑、薑黃、大蒜、紅辣椒粉、荳蔻等馬薩拉（masala，混合香料），這些香料和基底有助促進消化、袪寒抗感冒等，長期吃印度菜，讓人增加對流感等病毒疾病的抵抗力。

卡妲的說法，代表大多數印度人的觀點。甚至許多印度人感冒時，都不願意吃藥，反而是把加了薑末等馬薩拉泡製的印度香料奶茶（Masala tea）當藥每天喝，據說感冒很快就好。

以中醫的觀點來說，包括薑、大蒜、洋蔥、薑黃、荳蔻、肉桂都有促進消化、活絡血路、袪寒、消毒等效果，甚至大蒜還可以對抗感冒和百日咳。

印度中央藥用植物和香料植物研究所（Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants）資深科學家巴爾（Anirban Pal）告訴中央社記者，印度阿育吠陀傳統醫學與中醫有許多類似觀念，而印度料理使用許多香料，確實有助人們透過腸胃吸收後增加抵抗力和免疫力，不容易受到病毒感染。

巴爾說，從科學上來說，薑具有活躍的油性樹脂可對抗微生物；大蒜和洋蔥具有抗菌和抗病毒的大蒜素；而薑黃具有薑黃素，可以抗菌和調節免疫功能，甚至被印度家庭用來作為止痛和消炎藥；因此印度人天天吃，當然可以提高免疫力，對抗病毒。

他指出，印度料理讓印度人對病菌甚至病毒性疾病擁有抵抗力，這也是為什麼印度較少出現大規模流感疫情，且在這次武漢肺炎疫情中，目前只有3個病例的原因之一。

印度菜烹飪大師卡妲指出，印度菜離不開香料，而薑、蒜、薑黃、荳蔻等，都有助促進消化、袪寒抗感冒等，印度人每天吃無形中增加對流感等病毒抵抗力。中央社記者康世人新德里攝 109年2月16日

不過，巴爾認為，印度的極端氣候，也是讓病毒性疾病不容易在印度流行的主要原因之一。因為暴露在陽光和高溫下，和細菌及寄生蟲相比，病毒會最先被殺死；而印度通常冬天短而極度高溫的夏天較長，在這種極端氣候下，病毒不容易在印度存活。

其次，巴爾說，與細菌、寄生蟲相較，病毒必須依靠宿主的細胞來獲得能量，一旦離開活體宿主就變得脆弱；因此當SARS或武漢肺炎患者因打噴嚏或咳嗽而讓病毒離開宿主而散布在空氣中時，這些病毒很輕易就會被印度的極端氣候擊倒，這也使得病毒性疾病很難在印度釀成大規模疫情。

因此，在印度料理增強免疫力及印度極端氣候的幫助下，讓印度人得天獨厚地獲得兩道堅強防疫盾，不容易感染讓人聞之色變的SARS或武漢肺炎。（編輯：陳永昌）1090216

印度人經常去流動夜市買菜，由於香料是印度人每天煮菜必備，因此一定會有小販販賣五顏六色的各種香料。中央社記者康世人新德里攝 109年2月16日