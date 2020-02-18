武漢肺炎防疫 類似病毒可活9天漂白水能消毒

外界對武漢肺炎病毒在物體表面存活時間長短的憂慮加深，以致中國央行要求疫情重點區回籠現金消毒以控制疫情。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）

（中央社亞特蘭大17日綜合外電報導）外界對武漢肺炎病毒在物體表面存活時間長短的憂慮加深，以致中國央行要求疫情重點區回籠現金消毒以控制疫情。科學家正研究其他冠狀病毒特性，以推敲武漢肺炎病毒存活率。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）說法，冠狀病毒是在動物中常見的一大群病毒，在罕見情況下，才會從動物傳給人類。

官方目前不清楚何種動物可能造成中國湖北省武漢市爆發2019新型冠狀病毒肺炎疫情，但先前研究顯示，部分感染中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV）患者曾有駱駝接觸史；科學家也懷疑麝香貓與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）有關。

根據本月稍早在「醫院感染雜誌」（The Journal of Hospital Infection）刊登的研究，發現SARS和MERS病毒等這些感染人類的冠狀病毒，會留在無生命物體表面，包括金屬、玻璃或塑膠表面，如果物體表面未消毒，這些病毒可存活長達9天。

根據研究，清潔日常家庭用品會有差別。研究也發現，使用62%至71%乙醇、0.5%過氧化氫、0.1%次氯酸鈉（漂白水），可在1分鐘內對物體表面有效消毒。新研究分析了先前刊登的有關冠狀病毒22項研究，科學家希望有助於了解武漢肺炎病毒。

儘管武漢肺炎病毒和其他冠狀病毒有些相似性，但也有不同處。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在今天記者會上表示，武漢肺炎似乎不像SARS和MERS之類的冠狀病毒致命。

他說：「80%以上患者病情輕微，而且會康復。在約14%病例中，病毒引起嚴重疾病，包括肺炎和呼吸急促。約有5%患者出現嚴重病徵，包括呼吸衰竭、敗血性休克及多重器官衰竭。」

「在2%通報病例中，病毒很致命，年紀愈大死亡風險愈高。我們發現相對兒童病例極少，有必要進一步研究了解原因。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1090218