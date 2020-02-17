美衛生官員：鑽石公主號40名美國人感染武漢肺炎

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）官員佛奇（Anthony Fauci）今天說，在日本橫濱港外進行檢疫隔離的郵輪鑽石公主號，已有40名美國人感染武漢肺炎。

國家衛生研究院高階官員佛奇接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問表示：「其中有40人已被感染。」

他還強調：「他們不會去任何地方，他們會留在日本的醫院。」

佛奇指出，鑽石公主號的美國乘客在搭乘包機返國前要接受檢查，出現症狀的人不能返國，而要留在日本的醫院。其他人則要立即撤離到美國境內的空軍基地。

被問及這些美國乘客的病情嚴重程度時，佛奇表示情況各有不同，「你可能被感染且出現很少症狀，但是你仍有可能傳染給其他人」。

他還說，患者也有可能被感染且出現一些嚴重肺部疾病，不僅需要住院，甚至可能需要一些介入治療。

船上總人數約3700人的鑽石公主號，目前累計有300多起確診病例，美國政府已派出兩架包機要接回船上的美國公民，兩架包機今天晚間抵達東京羽田機場。

鑽石公主號約有400名美國籍人士，日本自衛隊已出動大巴士將下船的美國籍人士載運到羽田機場搭乘包機，預計當地時間17日清晨從羽田機場起飛返回美國。這些美國公民返國後，需進行14天檢疫隔離。

世界衛生組織（WHO）本月11日已將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），目前疫情已擴散到20多個國家與地區，全球共有6萬多起確診病例，並造成1600多人喪命。（譯者：陳彥鈞）1090217