武漢肺炎 新加坡神召會恩典堂感染群占1/4

（中央社記者黃自強新加坡17日專電）2019年冠狀病毒疾病，新加坡昨天新增3起病例，確診累計達75起，其中，神召會恩典堂感染群即有18起，約占確診病例總數的1/4。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。新加坡累計確診數已達75起，19人出院、5人病危、51人病情穩定，但仍有7人感染來源不明。

新加坡迄今有5個感染群，包括新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店的國際會議、實里達航空嶺工地與神召會恩典堂。但除實里達航空嶺工地與神召會恩典堂感染群外，其他感染群則連日來沒有出現新增病例。

神召會恩典堂迄今出現18起病例，包括教會主任牧師趙克文，受影響教友也有新加坡國立大學設計與環境學院的一名教授等多人。

新加坡目前找出2179名曾與確診病例患者接觸的人，其中有2045人仍在新加坡，1781人進行隔離，衛生部目前正聯絡其他的264人。另有119起病例仍待檢驗結果。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。（編輯：高照芬）1090217