武漢肺炎日本和歌山新增4例 3例為確診者家人

日本和歌山縣17日再增4例確診病例，3例是之前濟生會有田醫院（圖）確診患者的家人。（檔案照片／共同社提供）

（中央社東京17日綜合外電報導）日本和歌山縣濟生會有田醫院，日前共有2名醫師、2名患者及其中一名醫生妻子共5人確診武漢肺炎，今天縣內再增4例確診病例，3例是之前確診患者的家人，另1例與有田醫院無關。

日本境內接連發生俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，日本放送協會（NHK）報導，出現確診武漢肺炎患者的和歌山縣湯淺町濟生會有田醫院，今天又確認一名確診患者的3名家人，及住在和歌山縣內的一名50多歲男性感染，合計新增4例。

日本每日新聞報導，今天新增病例中的3例是日前確診的有田醫院60多歲男性患者的母親、妻子及弟弟。

今天新增確診的這名50多歲男性，從一月中旬以來未曾到有田醫院看過病。和歌山縣內目前共有9例武漢肺炎病例。

13日確診的有田醫院一名50多歲男性外科醫師，是和歌山縣內第一位確診武漢肺炎患者，出現症狀前的14天內，未曾去過中國。

之後這名醫師的同事（同為50多歲男性醫師）、同事的妻子，及分別為70多歲與60多歲的病人都確診，合計5人，也讓外界憂慮是否出現院內感染。和歌山縣政府昨天公布新一波採檢結果，有44人呈現陰性，沒想到今天又新增4例。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090217