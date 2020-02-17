更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎病毒真面目 美公布新影像
國際

武漢肺炎病毒真面目 美公布新影像

影片／看齊Kobe曼巴精神 詹姆斯隊明星賽逆轉勝
運動

影片／看齊Kobe曼巴精神 詹姆斯隊明星賽逆轉勝

書摘／人類致命大敵？為什麼這麼多跨物種病毒宿主都是蝙蝠
文化

書摘／人類致命大敵？為什麼這麼多跨物種病毒宿主都是蝙蝠

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天
產經

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情7/100

武漢肺炎日本和歌山新增4例 3例為確診者家人

最新更新：2020/02/17 16:19
日本和歌山縣17日再增4例確診病例，3例是之前濟生會有田醫院（圖）確診患者的家人。（檔案照片／共同社提供）
日本和歌山縣17日再增4例確診病例，3例是之前濟生會有田醫院（圖）確診患者的家人。（檔案照片／共同社提供）

（中央社東京17日綜合外電報導）日本和歌山縣濟生會有田醫院，日前共有2名醫師、2名患者及其中一名醫生妻子共5人確診武漢肺炎，今天縣內再增4例確診病例，3例是之前確診患者的家人，另1例與有田醫院無關。

日本境內接連發生俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，日本放送協會（NHK）報導，出現確診武漢肺炎患者的和歌山縣湯淺町濟生會有田醫院，今天又確認一名確診患者的3名家人，及住在和歌山縣內的一名50多歲男性感染，合計新增4例。

防疫資訊

日本每日新聞報導，今天新增病例中的3例是日前確診的有田醫院60多歲男性患者的母親、妻子及弟弟。

今天新增確診的這名50多歲男性，從一月中旬以來未曾到有田醫院看過病。和歌山縣內目前共有9例武漢肺炎病例。

13日確診的有田醫院一名50多歲男性外科醫師，是和歌山縣內第一位確診武漢肺炎患者，出現症狀前的14天內，未曾去過中國。

之後這名醫師的同事（同為50多歲男性醫師）、同事的妻子，及分別為70多歲與60多歲的病人都確診，合計5人，也讓外界憂慮是否出現院內感染。和歌山縣政府昨天公布新一波採檢結果，有44人呈現陰性，沒想到今天又新增4例。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090217

延伸閱讀
武漢肺炎延燒 日本東京馬拉松取消一般跑者參賽繼檢疫官登鑽石公主號染武漢肺炎 日厚勞省職員也中鏢消費稅重創日本成長 武漢肺炎延燒引發衰退疑慮難掌握感染源 和歌山醫院憂武漢肺炎院內感染是否爆武漢肺炎院內感染 和歌山知事：不太可能日本和歌山醫師近期無赴中國 確診武漢肺炎
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報