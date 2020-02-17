更多編輯台推薦新聞：
影片／看齊Kobe曼巴精神 詹姆斯隊明星賽逆轉勝
運動

影片／看齊Kobe曼巴精神 詹姆斯隊明星賽逆轉勝

書摘／人類致命大敵？為什麼這麼多跨物種病毒宿主都是蝙蝠
文化

書摘／人類致命大敵？為什麼這麼多跨物種病毒宿主都是蝙蝠

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天
產經

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎延燒 日本東京馬拉松取消一般跑者參賽

最新更新：2020/02/17 15:00
即將於3月1日舉行、一年一度的馬拉松界盛會東京馬拉松，17日傳出主辦單位決定取消一般跑者參賽，僅讓200多人的菁英跑者參賽。圖為2019年東京馬拉松。（中央社檔案照片）
即將於3月1日舉行、一年一度的馬拉松界盛會東京馬拉松，17日傳出主辦單位決定取消一般跑者參賽，僅讓200多人的菁英跑者參賽。圖為2019年東京馬拉松。（中央社檔案照片）

（中央社東京17日綜合外電報導）日本受到武漢肺炎疫情延燒影響，連即將於3月1日舉行、一年一度的馬拉松界盛會東京馬拉松，今天也傳出主辦單位決定取消一般跑者參賽，僅讓200多人的菁英跑者參賽。

防疫資訊

日本境內接連發生俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，日本時事通信社報導，主辦單位考量疫情擴大，決定全面取消一般跑者參賽。

日本每日新聞報導，東京馬拉松主辦單位今天表示，將取消所有一般跑者參賽，只讓菁英選手下場。東京馬拉松大約有3萬8000人參賽，這次受疫情影響將大幅縮小規模。

菁英選手僅限2017年2月以後，男子成績在2小時21分內、女子成績在2小時52分內的選手，今年東京馬拉松男女菁英選手合計約200人；輪椅組馬拉松也同樣僅限菁英選手參賽，預計男女合計約30人。

東京馬拉松的男子選手賽事，兼具日本東京奧運馬拉松代表選拔會。目前是日本全馬紀錄保持人的大迫傑、前日本紀錄保持人的設樂悠太，及2018年亞運金牌得主井上大仁等，預料都將出賽。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1090217

延伸閱讀
地圖一次看／武漢肺炎日本疫情延燒 東京新增5例確診繼檢疫官登鑽石公主號染武漢肺炎 日厚勞省職員也中鏢因應武漢肺炎 日本熊本城馬拉松發口罩給跑者日本武漢肺炎疫情延燒 東京馬拉松規模恐縮小
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報