武漢肺炎延燒 日本東京馬拉松取消一般跑者參賽

即將於3月1日舉行、一年一度的馬拉松界盛會東京馬拉松，17日傳出主辦單位決定取消一般跑者參賽，僅讓200多人的菁英跑者參賽。圖為2019年東京馬拉松。（中央社檔案照片）

（中央社東京17日綜合外電報導）日本受到武漢肺炎疫情延燒影響，連即將於3月1日舉行、一年一度的馬拉松界盛會東京馬拉松，今天也傳出主辦單位決定取消一般跑者參賽，僅讓200多人的菁英跑者參賽。

日本境內接連發生俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，日本時事通信社報導，主辦單位考量疫情擴大，決定全面取消一般跑者參賽。

日本每日新聞報導，東京馬拉松主辦單位今天表示，將取消所有一般跑者參賽，只讓菁英選手下場。東京馬拉松大約有3萬8000人參賽，這次受疫情影響將大幅縮小規模。

菁英選手僅限2017年2月以後，男子成績在2小時21分內、女子成績在2小時52分內的選手，今年東京馬拉松男女菁英選手合計約200人；輪椅組馬拉松也同樣僅限菁英選手參賽，預計男女合計約30人。

東京馬拉松的男子選手賽事，兼具日本東京奧運馬拉松代表選拔會。目前是日本全馬紀錄保持人的大迫傑、前日本紀錄保持人的設樂悠太，及2018年亞運金牌得主井上大仁等，預料都將出賽。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1090217