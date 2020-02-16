因應武漢肺炎 日本熊本城馬拉松發口罩給跑者

（中央社東京16日綜合外電報導）受到武漢肺炎疫情延燒影響，日本熊本市政府針對今天登場的熊本城馬拉松，發放給每位跑者及工作人員口罩，呼籲共同防疫。

日本放送協會（NHK）報導，熊本城馬拉松是以熊本市中心為路線，從2012年開始的馬拉松賽事，包括全馬及30公里道路賽等項目，預估有約1萬4000人參與。

馬拉松賽事主辦單位熊本市政府，為防範俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，決定為眾多跑者及觀眾採取充分的防疫對策。

熊本市政府已針對所有跑者及約6000名志工發放口罩，呼籲大家共同防疫，並決定在路線補水站等放置消毒液，供工作人員及觀眾使用。

熊本市政府日前已針對預定參加賽事、住在中國的10名跑者發出郵件，呼籲他們不要參加賽事；這些遵守熊本市政府呼籲的跑者，將獲准參加明年的熊本城馬拉松。

同樣在今天登場的還有日本北九州馬拉松，有約1萬2000名跑者參與，另外還有包括志工在內的約5000名工作人員在場協助。

受到武漢肺炎疫情影響，工作人員在起跑點上廣播要求有發燒等症狀跑者勿下場，相同訊息也透過設置在現場的公布欄上。

主辦單位也在事前要求住在中國的7名跑者不要參加，除了其中一人從去年9月就住在北九州市以外，其餘6人都沒有參加。

跑者在槍響後起跑，雖然多數跑者都沒有配戴口罩，但還是有少數跑者戴著口罩起跑；現場工作人員則是全數配戴口罩。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090216