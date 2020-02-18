武漢肺炎拉美無確診病例 直飛中國航班少是主因

（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）武漢肺炎在中國爆發以來，疫情已蔓延至全世界，但拉丁美洲地區國家迄今未有確診病例，泛美衛生組織稱，主因之一是直飛中國的航班不多。

根據世界衛生組織（WHO）資料，中國武漢市2019年12月起爆發俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，擴散至中國各省及世界各國，超過7萬人受感染，近1800人死亡。

這段期間，墨西哥有11例疑似病例被排除感染；哥倫比亞1例；巴西調查47例，其中44例已經排除感染。

只有1名阿根廷公民檢測武漢肺炎結果呈陽性，但他是停泊在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪上受感染。

泛美衛生組織（Opas）武漢肺炎病例協調員奧迪基里（Sylvain Aldighieri）指出，拉丁美洲暨加勒比海地區國家尚未有確診病例，主因之一是相較於其他亞洲國家，直飛中國的航班和旅客不多。

事實上，中國與拉丁美洲國家之間從2018年才開始有直飛航班，由海南航空公司開通北京與墨西哥城之間的直航航線。

奧迪基里指出，這並非拉丁美洲尚未有武漢肺炎確診病例的唯一因素，該區域各國還實施了早期發現和隔離措施，並加強監測。

墨西哥因為與中國之間有直航，是第1個建立檢疫武漢肺炎病毒診斷方法的拉美國家。智利、哥倫比亞和巴西等國家，也調配特別資源，在入境口岸和內陸邊界加強檢測病毒，防止疾病入境。

雖然如此，奧迪基里指出，如同非洲，拉丁美洲可能存在尚未發現的感染病例，「不能100%肯定它不在拉丁美洲流通」。

奧迪基里強調，世界各國都面臨武漢肺炎病毒入侵的風險，包括入境後在國內進一步傳播的可能性，但拉丁美洲在2009年爆發H1N1新型流感疫情後，防止病毒傳播的結構已加強。（編輯：周永捷）1090218