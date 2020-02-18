日產財報虧損 股東臨時大會砲火四射

（中央社東京17日綜合外電報導）日產汽車今天舉行臨時股東大會，股東對經營階層強力砲轟，對股利分發、行政支出、股價，甚至是他們使用的汽車車款提出質疑。

股東今天表決通過內田誠（Makoto Uchida）出任執行長的人事案，但內田誠仍遭到憤怒質疑。

日產（Nissan Motor Co.）去年4月到12月財報，淨利大降逾87%。而10月到12月淨損261億日圓，這是日產10多年來首度第3季呈現虧損，因而未分發股利。

一名股東憤怒表示：「我以800日圓一股買下日產股票，我從沒想到它會跌到700日圓以下，現在是每股500日圓不到，你對此有何看法？把它賣掉是否比較好？我該拿日產股票怎麼辦？」

自從日產汽車公司前董事長戈恩（Carlos Ghosn）驚傳被控財務不當行為而遭逮捕，之後又棄保潛逃，日產仍在努力挽回公司聲譽。

內田誠在今天的大會中試圖安撫股東，他指出，預計5月展開策略性檢討，盼能扭轉公司命運。

他說：「各位股東，請給我們時間，感謝你們的耐心…我希望日產更好，包括我自己在內，所有高階管理階層正在認真看待此一情況，也在尋求解決之道。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1090217