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中國專家：武漢肺炎可能轉成慢性 長期存在
首頁 / 國際

巴西撤僑台裔領隊：目前武漢返國僑民無確診病例

最新更新：2020/02/20 10:15
巴西醫療團隊在武漢登機前對返回乘客進行篩檢。（何曄俐提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真　109年2月20日
巴西醫療團隊在武漢登機前對返回乘客進行篩檢。（何曄俐提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真　109年2月20日

（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）巴西政府今天公布檢查報告，從武漢市返國、目前接受隔離檢疫的巴西僑民及參與撤僑計畫的醫療團隊及機組人員，目前新型冠狀病毒檢測皆呈陰性。預計22日接受第3次病毒檢測，若結果仍呈陰性，即可離開基地，各自返家。

中國武漢市2019年12月起爆發俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，許多國家紛紛撤僑。巴西2架撤僑專機9日上午抵達安納波里斯（Anapolis）空軍基地後，自武漢撤離34名僑民、14名醫師、8名機組人員和2名記者，在此接受隔離檢疫。

巴西前往中國武漢執行撤僑任務的醫療團隊，由台裔感染管制專家何曄俐（最前排）擔任領隊協調員。（何曄俐提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真　109年2月20日
巴西前往中國武漢執行撤僑任務的醫療團隊，由台裔感染管制專家何曄俐（最前排）擔任領隊協調員。（何曄俐提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真　109年2月20日

巴西撤僑計畫醫療團隊領隊協調員、聖保羅大學綜合診所醫院（HC）加護病房感染管制專家何曄俐接受中央社記者訪問指出，目前在巴西所有接受隔離檢疫的人健康情況良好，且對能夠安然返回巴西並受到完善照顧表示感恩，沒有人對隔離檢疫感到不適。

現年46歲的何曄俐是台灣出生，從小隨父母移民巴西，這次被巴西政府遴選參與撤僑任務，主要是著眼她的專業可協助醫療團隊；加上她會說中文，若在中國遇到困難時得以適時派上用場。

何曄俐指出，武漢肺炎與一般感冒最大的不同是幾乎沒有流鼻水，以及多數是不帶痰的咳嗽，但這些症狀都可能因服用退燒藥或感冒藥而消失，所以她輔導醫療團隊在乘客登機前檢測他們的肺部是否有混濁的聲音變化。

在撤僑過程中，中國官員要求所有人迅速上飛機，使檢篩工作變得困難，何曄俐不得不強制要求，讓醫療團隊可以順利完成工作；而來自巴西的感染管制專家竟然會說中文，著實讓中國官員感到驚訝。

何曄俐指出，直到飛機在武漢降落前24小時，巴西政府仍不確定乘客人數，最後還增加幾名搭便機的波蘭人，「缺乏對確切乘客人數的瞭解，使得飛機的檢疫準備過程變得緊張」。

何曄俐表示，很難預測武漢肺炎疫情在巴西爆發的風險，但她相信，疾病不會馬上襲擊巴西，因為當地時值夏天，人群聚集少，降低病毒傳播風險。

巴西撤僑計畫醫療團隊領隊協調員、聖保羅大學綜合診所醫院加護病房感染管制專家何曄俐。（何曄俐提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真　109年2月20日
巴西撤僑計畫醫療團隊領隊協調員、聖保羅大學綜合診所醫院加護病房感染管制專家何曄俐。（何曄俐提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真　109年2月20日

如果病毒入境巴西，且持續傳播至秋冬，在像聖保羅這樣居民超過1200萬人的大都市，有些地區人口高度集中，就可能是一個大問題。對此，何曄俐認為，武漢肺炎人傳人的風險似乎較流感病毒低，降低爆發類似H1N1新型流感規模疫情的風險。

在武漢肺炎疫情持續蔓延的陰影下，何曄俐亦出聲支持台灣參加世界衛生組織（WHO），強調國際應支持台灣參與WHO，才能更有效掌握疫情，做好全球防疫工作。

何曄俐指出，在空軍基地隔離檢疫的所有人預計22日接受第3次病毒檢測，若是結果仍呈陰性，他們即可離開基地，各自返家。

根據衛生部最新報告，巴西目前沒有武漢肺炎確診病例，但在聖保羅和南大河州（Rio Grande do Sul）各有一個疑似病例。（編輯：陳惠珍）1090220

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