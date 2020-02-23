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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情11/100

韓國確診增169例累計逾600例 政府擬檢測新天地教會信徒

最新更新：2020/02/23 18:22
韓國武漢肺炎確診病例23日新增169例，累計至602例，其中5成多是新天地教會群聚感染。圖為教會入口張貼禁止新天地教會成員進入告示。（韓聯社提供）
韓國武漢肺炎確診病例23日新增169例，累計至602例，其中5成多是新天地教會群聚感染。圖為教會入口張貼禁止新天地教會成員進入告示。（韓聯社提供）

（中央社記者姜遠珍首爾23日專電）韓國武漢肺炎確診病例今天新增169例，累計至602例，其中5成多是新天地教會群聚感染，聯合新聞通訊社英文網報導，政府正嘗試追查出新天地教會所有成員並進行病毒檢測。（延伸閱讀：韓國增至5死602人確診 疫情預警調到最高等級

報導沒提到擬病毒檢測的新天地教會信徒約有多少人。

防疫資訊

韓國聯合新聞通訊社中文網報導，今天下午新增46例病例，其中與新天地耶穌會大邱教會有關的人員共20例，其餘26人的感染途徑正在調查中。

韓國今天上午新增123例確診，今天共增加169例，其中95例與新天地教會有關，累計602例確診病例中與新天地教會有關的有326例，約占54%。

報導說，總統文在寅今天下午在中央政府首爾辦公大樓主持的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情對策會議上說，根據傳染病專家的意見和建議，政府決定把疫情預警由目前的「警戒」上調至最高級別「嚴重」，並強化因應措施。

文在寅說，冠狀病毒疫情面臨重要分水嶺，接下來幾天是重要關頭，新天地教會教徒群聚感染事件發生前後的情況截然不同，防疫部門的工作保持不變，但將級別提升至國務總理主管的「中央災難安全對策本部」，加大政府的應對力度，強化中央和地方政府間的合作。

韓國傳染病預警級從低到高分為4級，即關注、注意、警戒、嚴重。這是韓國政府繼2009年甲型H1N1流感後，時隔11年再次發布最高級的傳染病預警。

在發布「嚴重」預警後，政府可採取最高級的因應措施，包括下令各級學校關閉、禁止集體活動等。

韓國政府23日將武漢疫情預警上調至最高等級「嚴重」，並強化應對措施。圖為韓國會計師考試試場檢疫人員引導考生進入考場。（韓聯社提供）
韓國政府23日將武漢疫情預警上調至最高等級「嚴重」，並強化應對措施。圖為韓國會計師考試試場檢疫人員引導考生進入考場。（韓聯社提供）
韓國政府23日將武漢疫情預警上調至最高等級「嚴重」，並強化應對措施。圖為韓國會計師考試考生戴口罩應試。（韓聯社提供）
韓國政府23日將武漢疫情預警上調至最高等級「嚴重」，並強化應對措施。圖為韓國會計師考試考生戴口罩應試。（韓聯社提供）

對被劃入「特別管控區」的大邱市和慶尚北道，文在寅囑咐當地政府以力所能及的措施確保疫情早日獲得控制。不僅是公共領域的資源，如有必要政府將爭取民間醫療機構和醫務人員的合作，為防疫工作提供後援。

文在寅說，政府正在調查與檢測新天地教會信徒，相信在檢測進入收尾階段，教會內部的確診病例增加將在大程度上得到控制。全國各地方政府針對新天地耶穌會的設施採取關閉措施並進行管理，是為了確保社區安全所做的必要舉措，並非限制宗教自由，而是為保障國民健康，希望新天地教會和信徒積極配合。

他也呼籲其他宗教組織和公民團體克制集體活動。

報導說，文在寅也對大邱市和慶尚北道居民表示慰問，並呼籲全民積極配合中央和地方政府及醫務團隊的防疫工作，對抗疫情。

報導說，截至目前，超過2.6萬人接受病毒檢測，其中1.75萬餘人的檢測結果呈陰性，8057人的結果還未揭曉。

今天下午新增一例死亡病例，是韓國第5例，是56歲女子，與新天地教會有關。她是在大邱市出現的首例確診死亡者，是韓國第38例確診患者。

今天上午通報的第4例死亡病例是57歲男子，是慶尚北道清道郡大南醫院的相關人員。之前的第1和第2例死亡病例都是大南醫院的住院患者。

韓國中央防疫對策本部每天上午10時和下午5時分別公布截至當天上午9時和下午4時的疫情資訊。（編輯：郭中翰）1090223

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