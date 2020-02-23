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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎疫情蔓延 韓國旅遊警示提升為黃色

最新更新：2020/02/23 12:48
韓國武漢肺炎疫情擴大，外交部23日調升韓國旅遊警示至黃色。圖為韓國清道大南醫院將疑似感染武漢肺炎的病患轉移至另一間醫院。（韓聯社提供）
韓國武漢肺炎疫情擴大，外交部23日調升韓國旅遊警示至黃色。圖為韓國清道大南醫院將疑似感染武漢肺炎的病患轉移至另一間醫院。（韓聯社提供）

（中央社記者游凱翔台北23日電）外交部今天表示，韓國武漢肺炎疫情持續蔓延，自今天起調整韓國旅遊警示為「黃色」，提醒國人特別注意安全並檢討應否前往。

防疫資訊

 外交部表示，韓國自2020年1月20日發現首例武漢肺炎後，截至今天為止，累計確診病例已達556例，其中有些病例感染源不明，且近期發生大型教會及醫院群聚感染，韓國政府已將大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區。

外交部指出，鑒於韓國疫情持續迅速蔓延，台灣中央疫情指揮中心已將韓國旅遊疫情建議提升至第二級「警示（Alert）」，韓國疾病管理本部也已將疫情預警等級調整至第二級「警戒」。

另外，美、英等國均已提升對韓國或韓國部分地區的旅遊警示，因此考量台灣與韓國人員往來密切，外交部即日起調升韓國旅遊警示為黃燈，提醒國人注意安全並檢討應否前往。

外交部表示，國人若在韓國遭遇緊急情況需要協助，請就近聯繫相關駐處。台灣駐韓國代表處24小時直撥緊急聯絡電話為（82）10-9080-2761；駐釜山辦事處24小時直撥緊急聯絡電話為（82）10-4537-7961。（編輯：黃國倫）1090223

4種旅遊警示燈號小百科
  • 灰色警示：提醒注意
  • 黃色警示：特別注意旅遊安全並檢討應否前往
  • 橙色警示：避免非必要旅行
  • 紅色警示：不宜前往，宜儘速離境
國際旅遊疫情建議等級
  • 第一級 注意（Watch）
    意函：提醒注意　旅遊建議：提醒遵守當地的一般預防措施
  • 第二級 警示（Alert）
    意函：加強預警　旅遊建議：對當地採取加強防護
  • 第三級 警告（Warning）
    意函：避免所有非必要旅遊　旅遊建議：避免至當地所有非必要旅遊
  • 資料來源：疾管署
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