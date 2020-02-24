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伊朗武漢肺炎 官員稱12死議員說源頭城市就50死

最新更新：2020/02/24 18:32

（中央社德黑蘭24日綜合外電報導）伊朗衛生部副部長哈利其今天表示，伊朗武漢肺炎死亡人數增至12人，有61起確診病例。一名議員指控政府掩蓋疫情，透露光在疫情源頭城市科姆市就有50人死亡。

路透社報導，伊朗衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）今天在國營電視台記者會上表示，伊朗感染武漢肺炎病例已有12人喪生，目前確診病例為61起。

什葉派穆斯林聖城科姆市（Qom）是伊朗爆發最多病例的地方。科姆市位於首都德黑蘭以南120公里處。

法新社報導，半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報導，一名來自科姆市的議員今天指控政府掩蓋該市疫情。

報導提到，議員法拉哈尼（Ahmad Amirabadi Farahani）指控伊朗衛生部長是在隱匿疫情。

立場較親改革人士的伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）報導，法拉哈尼說，光在科姆市就有「50起死亡病例」。

衛生部長納馬基（Saeed Namaki）昨天說：「病毒從中國傳至科姆市（Qom）。一名來自科姆市的商人死於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），他生前常去中國…往返中國和伊朗的直飛航班已停飛，但這名商人搭乘非直飛航班。」（譯者：吳昇鴻/核稿：陳政一）1090224

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