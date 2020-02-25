世衛專家團肯定中國防疫 稱武漢肺炎尚未達全球大流行

（中央社北京25日綜合外電報導）上週前往中國協助調查2019新型冠狀病毒疫情的世衛專家團表示，中國的空前封城與限制措施，阻滯病毒散播，防阻再增數十萬病例。世衛認為目前還不到全球大流行，但該預作準備。

世界衛生組織（WHO）助理秘書長艾沃德（Bruce Aylward）在北京的記者會表示，雖然湖北省官方數字多次修正讓外界質疑中國新增病例下降是否可信，但新增病例少了80%「是千真萬確」。他舉專家團訪查武漢的體驗作為例證，包括發燒擠爆就醫的病患已少很多。

● 新增病例下降屬實 中國防疫正確

他說：「很快地，多個數據來源指向同一件事：數字正在下降，原因是目前正採取的行動。」加拿大籍的艾沃德是這次的專家團團長，是位訓練有素的醫師與流行病學家。他1992年加入世衛，曾前往中東、西太平洋、北非、東南亞等地參與免疫、傳染病防控、根除小兒麻痺等工作多年。

但艾沃德也提醒，隨著復工復課，疫情可能捲土重來。

世衛科學家們因2019新型冠狀病毒引發的疫情前往武漢調查，新冠病毒已導致2600多人死亡；隨著中國以外的各國感染人數增加，引發全球關注。所有在中國考察到的資訊都可能有助疫情升溫的韓國、義大利與中東防疫。

艾沃德也稱讚中國有時為防阻疫情擴散所祭出的極端措施，包括封城湖北省大部分地區，封城「扭轉了病毒擴散」，還說其他各國應從中國的經驗學習，中國的經驗也印證義大利目前採取的防疫作法正確。義大利將倫巴底大區與該區首府米蘭封城，關閉學校與博物館，取消體育賽會並禁止酒吧營業。

● 封城扭轉病毒擴散 世衛專家籲已可放寬限制

艾沃德說：「中國是防衛新冠病毒全球擴散的第一線，因為他們憂心，也覺得有責任保護世界免淪病毒之手。其他國家應想想，若不必然要透過封城，有無其他相同的嚴格措施。」

「我們深入並了解中國抗疫所投入的知識、方法與能力後，我們也再一次總結這些都是該做的正確事情。」他並呼籲中國可以開始把限制旅遊與關閉觀光等部分限制措施撤銷。

中國國家衛生健康委員會體制改革司司長梁萬年在記者會表示，基因序列顯示新冠病毒尚未出現重大突變，輕症患者平均2週可康復，感染較嚴重者則需3到6週時間。

美國媒體CNBC報導，世衛組織緊急計畫執行長萊恩（Mike Ryan）在日內瓦舉行記者會表示，雖然「是時候該做一切因應大流行的準備，但目前要宣布疫情進入大流行仍為時過早，我們還在努力阻止最後變成大流行」。

萊恩說：「大流行的概念，是我們在流感所看到的－世界人口據信都將暴露於感染且潛在相當比例的人生病。但中國新增病例下降，與大流行的邏輯牴觸。」譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1090225