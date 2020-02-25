更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／開學日分流動線量體溫 各校加強宣導衛教防疫
生活

武漢肺炎／開學日分流動線量體溫 各校加強宣導衛教防疫

桂民海遭重判10年 林榮基：銅鑼灣書店不會結束
兩岸

桂民海遭重判10年 林榮基：銅鑼灣書店不會結束

武漢肺炎病例暴增 韓國驚現口罩之亂
國際

武漢肺炎病例暴增 韓國驚現口罩之亂

「人肉電腦」凱薩琳享嵩壽101歲 NASA要她驗算過才敢起飛
文化

「人肉電腦」凱薩琳享嵩壽101歲 NASA要她驗算過才敢起飛

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

武漢肺炎蔓延歐洲 克羅埃西亞奧地利淪陷

最新更新：2020/02/25 21:53

（中央社薩格勒布/維也納25日綜合外電報導）位於巴爾幹半島的克羅埃西亞出現首起武漢肺炎病例，為一名近日從義大利回國的年輕人；此外，奧地利也出現兩起病例，是該國首現疫情。

克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）在首都薩格勒布（Zagreb）醫院的記者會上說：「已經確認首起感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的病例。」普蘭科維奇另表指出這名年輕患者「症狀輕微」。

克羅埃西亞衛生部長柏洛斯（Vili Beros）表示，這名男子2月19至21日曾赴義大利米蘭。

柏洛斯說：「目前他的病情輕微，我們希望能維持下去。」

與克羅埃西亞隔著亞得里亞海（Adriatic）的義大利，21日迄今確診病例從6例飆升至287例。

在義大利，目前已有7人因感染武漢肺炎喪生，且所有死者皆為老年人或疾病纏身的人士。

此外，奧地利提洛爾邦（Tyrol）衛生當局發言人今天表示，奧地利證實兩起確診，成為該國首次出現武漢肺炎感染病例。

當地媒體引述提洛爾邦首長普拉特（Guenther Platter）的話指出，這兩名患者皆為居住在提洛爾邦的義大利人，他們可能是在義大利北部倫巴底（Lombardy）地區染病。義大利是歐洲爆發最多起確診病例的國家。（譯者：吳昇鴻/核稿：徐崇哲）1090225

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報