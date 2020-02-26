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IMF總裁提名前非洲部主任沙葉出任副總裁

最新更新：2020/02/26 14:33

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天提名沙葉（Antoinette Sayeh）出任IMF副總裁。

賴比瑞亞籍的沙葉，在2008年到2016年間，擔任IMF非洲部主任，之後一直任職美國華府智庫全球發展中心（Center for Global Development）。在2006年到2008年間，她曾任賴比瑞亞財政部長，另曾在世界銀行（World Bank）服務17年時間。

沙葉未來將是喬治艾娃之下的4名副總裁之一，但不會取代李普頓（David Lipton）成為第一副總裁。第一副總裁是IMF第2號人物，對政策有強大的影響力。

李普頓和IMF行政副總裁格拉索（Carla Grasso）都將於2月底離職，這是保加利亞經濟學家喬治艾娃去年10月接下IMF總裁後，第一次推動的管理階層重大異動。

在美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）支持下，35歲的美國財政部代理助理部長岡本（Geoffrey Okamoto），成為取代李普頓的最有力候選人。

喬治艾娃的聲明既未說明沙葉未來在IMF擔任的角色，也未談到副總裁的職權是否進行任何調整。喬治艾娃已表示，李普頓和格拉索將被取代。

IMF第一副總裁通常都由美國人擔任，而總裁通常來自歐洲。美國是IMF最大股東，在IMF擁有16.5%的投票權。

喬治艾娃在聲明中說：「沙葉罕見地兼具組織領導力、深厚分析力，和對公平堅定不移的承諾。」喬治艾娃補充說道，她們兩人曾在世界銀行共事多年。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090226

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