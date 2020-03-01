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德國武漢肺炎確診突增51起 增至117例

最新更新：2020/03/01 22:46

（中央社柏林1日綜合外電報導）德國疾病管制和預防機構「羅伯特．科赫研究所」（Robert Koch Institute）今天表示，德國境內2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）案例已從66例增加至117例。

路透社報導，其中超過半數案例出現在德國人口最多的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）。在傳出學校和托嬰中心職員被驗出對武漢肺炎呈陽性反應後，北萊因-西發利亞邦為防止病毒擴散，數家學校與日托中心明天將關閉。

內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）則告訴「週日畫報」（Bild Am Sonntag），他預期年底前能取得武漢肺炎疫苗。

被問及德國是否準備封鎖城市和地區來控制疫情，賽賀佛說：「這會是最後手段。」但賽賀佛並未說明德國要實施這類嚴苛措施，需要有哪些先行條件。

另外，財政部長蕭茲（Olaf Scholz）在今天刊出的報導中提到，萬一武漢肺炎引發全球經濟危機，德國有能力推出財政刺激措施因應。

德國政府危機因應委員會已擴大跨國旅遊管制，要求來自南韓、日本、義大利與伊朗的旅客入境前須申報自身健康狀況。之前只有來自中國的旅客被要求這麼做。

政府並取消大型國際活動。衛生部長也建議有感冒症狀的民眾遠離大型活動。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090301

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