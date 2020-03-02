伊朗30萬醫學大軍 挨家挨戶找武漢肺炎疑似病例

（中央社記者何宏儒安卡拉2日專電）伊朗衛生部長納馬基宣布，今天起派遣具備專業能力的30萬醫學團隊，到全國各地「挨家挨戶」主動尋找武漢肺炎疑似病例。伊朗中部則正興建收治武漢肺炎病患的特殊醫院。

伊朗國營英語電視台─新聞電視台（Press TV）報導，納馬基（Saeed Namaki）1日對記者表示，將實施一項全國性武漢肺炎防疫計畫。他說：「投入30萬醫學團隊的這項計畫2日上路。」

根據報導，醫學團隊將分頭前往全國各地，「挨家挨戶」主動確認疑似病例，並將他們送醫。

伊朗今天新增感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例523起、新增12人死亡，使得境內通報確診數達1501例，其中66例不治，死亡人數在全球僅次中國。納馬基1日提到，有175名確診病例已經康復。

納馬基談到這項計畫時表示：「伊朗是東地中海地區採取開創性做法的國家之一，這也是舉世創舉。伊朗藉此積極防疫，而不是袖手旁觀等待病毒自己上門。」

與此同時，半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述中部雅茲德省（Yazd）省會雅茲德巿政府官員德甘（Mahmoud Dehqan）指出，將在雅茲德巿興建收治武漢肺炎病患的特殊醫院。雅茲德伊斯蘭委員會（Islamic Council of Yazd）作成決定後，營造工程已於1日上午展開。

新聞電視台報導，醫院佔地1000平方公尺，有一間急診病房和一間用於存放生化防護管理設備的倉庫。德甘預期營造工程於3天內完工後，就會開始安裝相關設備。

另外，塔斯尼姆通訊社報導，伊朗司法機關最高首長的司法總監萊希（Hojatoleslam Ebrahim Raeisi）今天下令嚴懲囤積藥品和衛生用品者。他強調，人民身體健康不容討價還價，在當前防疫形勢之下囤積醫療用品與玩弄人命無異，絕不可原諒。

萊希上週指示全國各地法院對符合資格的犯人准放波斯新年假期（3月20日至4月3日），作為防疫工作其中一環。他今天表示，此舉有助達成「道德和社會矯正」的目標，也是當前伊朗武漢肺炎疫情嚴峻形勢之下，保護受刑人健康的必要作法。（編輯：韋樞）1090302