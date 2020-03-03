韓國口罩之亂 文在寅要求全力支援增產

（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，防疫必需品之一的口罩也供不應求，韓國總統文在寅今天要求相關單位改善供給方式，並全力支援生產廠商提高產量。

文在寅今天在國務會議中表示，在武漢肺炎確診者激增情況下，確實面臨國內口罩供不應求的困境，承認政府的確無法在短時間內解決問題，「對於國民感到非常歉疚」。

對此，文在寅要求食品醫藥品安全處與各相關單位密切合作，盡早解決問題，包括協助口罩生產廠商確保原材物料的供應，以最大限度提升產量，並承諾若日後需求減少，會由政府收購剩餘數量。

文在寅要求相關單位改善口罩供給不均及價格上揚等問題，「就算供給不足，也要公平分配」，必須公開實際供給狀況，避免民眾不必要的排隊等待，並向民眾宣導如何更有效率的使用口罩。

此外，文在寅在會中提到，新天地教會爆發感染前後，完全是不同的狀況，大邱與慶尚北道地區的危機已達到最高峰；他認為，韓國現階段能相當快速對大量人員進行採檢，並將結果做到透明公開，在防疫上已盡力做到最好。

對於口罩供給等防疫相關問題，文在寅認為，政府組織必須轉換為24小時緊急戰情室的體制，「希望所有首長都不要只坐在辦公桌前，而是要到現場直接為防疫、民生經濟盡一份心力」。（譯者：廖禹揚/核稿：王永志）1090303