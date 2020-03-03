美網購口罩單價45元 出貨要等3月底之後

（中央社記者周世惠舊金山2日專電）美國有6人因為新型冠狀病毒而病故，民眾開始搶購口罩，但口罩在美國不容易買，電商平台口罩單價平均新台幣45元上下，而且無法馬上出貨。

亞馬遜（Amazon）電商平台今天有多個商家販售口罩，有50個盒裝或100個盒裝，賣價平均一個1.5美元上下（約新台幣45元），出貨日期壓在3月底到4月間。

稍早前有一則賣家廣告「160個口罩賣800美元」（約新台幣2萬4000元），相當於一個口罩新台幣150元，不過這個訊息於上週末消失。

亞馬遜於上週表示，刪除了平台上超過100萬個、第三方廠商宣稱能治療武漢肺炎的產品，以及上萬個對消費者收取不合理價位的商品訊息。

自從武漢肺炎疫情在中國蔓延之後，口罩在美國就出現缺貨，一般民眾想在藥房或電商買到一般口罩或N95口罩都非常不容易。不少美國居民反映，在網路下訂之後被砍單、甚至回報不出貨。

「口罩沒有辦法真正阻隔微生物。」西雅圖所在的金恩郡（King County）衛生官員、醫師杜秦（Jeffrey Duchin）表示：「空氣會從口罩兩側進入，如果有人在你身旁咳嗽或打噴嚏，你會吸進飛沫。」

杜秦在2月29日接受西雅圖KOMO電視台訪問，勸說民眾不要買口罩，而要「盡量與咳嗽或打噴嚏的人保持180公分（6呎）的距離，不要相信口罩的保護力」。

2月29日當天，華盛頓州傳出第一起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病故的案例；接著3月1日又通報一起死亡；今天再新增4例死亡，6例皆集中在華盛頓州。全美超過百起確診中，這樣的死亡率高於武漢肺炎在全球其他地方約3%的致死率。

美國的口罩備量拉警報，副總統彭斯（Mike Pence）1日表示，政府已和3M公司（3M Co.）簽約，每月額外生產3500萬個口罩。而根據美國人口調查與統計局最新統計，美國有3.29億人口。

美國公共衛生局長（The U.S. Surgeon General）亞當斯（Jerome Adams）2月29日在他的推特呼籲，把口罩留給醫護，免得醫護人員照顧病人時沒有口罩，反而讓社區陷入危機。（編輯：馮昭）1090303