美國武漢肺炎紐約第2例確診 感染源未知疑社區傳播

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）紐約州長古莫今天宣布，紐約市近郊一名50歲男子確診武漢肺炎，為州內第2例確診病例。這名病患近期未造訪中國等嚴重疫區，感染源尚未確定，已有醫護人員接受隔離。

古莫（Andrew Cuomo）在記者會上表示，這名男子在曼哈頓工作，住在紐約市近郊的韋斯切斯特郡（Westchester County），就醫前曾造訪疫情不嚴重的邁阿密，相關單位正在追蹤可能與病患接觸的人士。

這名染上2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的病患為律師，育有3名子女，其中一人在紐約市布朗克斯區里維戴（Riverdale）就讀的學校為保險起見，今天宣布停課。

古莫警告，隨著疫情蔓延、醫療機關加快檢測，未來可能會有更多確診病例，「你無法阻擋疫情蔓延，只能延緩蔓延速度」。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在聲明中表示，這名病患病情嚴重，紐約市與州的疾病監測人員正密切合作，追查曾與病患密切接觸的人士。

紐約時報報導，這名病患約4、5天前向韋斯切斯特郡一家醫院求診，之後確診感染武漢肺炎。相關單位坦言，院內醫護人員和其他人士有接觸感染風險。病患確診後已轉送曼哈頓一家醫院，紐約衛生機關試圖雙向追蹤，釐清感染源和恐遭感染的對象。

韋斯切斯特郡長賴提默（George Latimer）公布，多名醫護人員已被隔離。

武漢肺炎疫情在美國迅速蔓延，紐約市1日出現首例確診病例，為曼哈頓一名39歲女子。這名患者從疫情嚴重的伊朗返回後出現症狀，衛生官員研判，她搭機返美時未傳染他人，除了她的丈夫與到機場接送的司機外，與她密切接觸的人士有限。

第2起確診病例卻不同。相關單位尚未查出感染源，病患近期也未到過嚴重疫區。紐時報導，對紐約來說，這代表武漢肺炎已不再是尚未壓境的外部威脅，新型冠狀病毒可能早就悄悄在本地蔓延。

由於未獲聯邦政府授權，美國多地衛生機關原本須將病例樣本送至亞特蘭大的疾病管制暨預防中心（CDC），受檢人數極少。自上週末起，紐約州多個公立醫療實驗室獲授權檢測，全美武漢肺炎確診病例如今已突破100例。（編輯：馮昭）1090304