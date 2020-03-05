患者家人鄰居染疫 紐約武漢肺炎確診增至6例

（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）紐約州長古莫今天宣布，州內第2例武漢肺炎確診病例的家人與鄰居染疫，全州確診病例增至6例。衛生機關已將追蹤範圍延伸至校園，古莫警告，確診病例肯定會再增加。

紐約新增4例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，都與住在紐約市近郊韋斯切斯特郡（Westchester County）的50歲男性律師相關。這名在曼哈頓上班的患者2日確診，並於3日公布。

古莫（Andrew Cuomo）今天在記者會上表示，這名男性患者的妻子、兒子和女兒，以及好心開車載男子就醫的鄰居全都確定罹患武漢肺炎。

這名男子病情嚴重，目前在曼哈頓一家醫院治療。他近期未造訪中國等嚴重疫區，感染源未知，2月27日因呼吸道不適向韋斯切斯特郡一家醫院求診，4天後確診感染新型冠狀病毒，官方已要求他所在教區的猶太教友接受隔離，並追蹤其他可能與病患接觸的人士。

古莫說，隨著更多人接受病毒篩檢，確診病例一定會不斷增加，但他再三呼籲紐約民眾毋須驚慌。

這名男性患者的兒子就讀曼哈頓葉希瓦大學（Yeshiva University），女兒在布朗克斯區里維戴（Riverdale）就讀的私立猶太中學已暫時停課。兩人從2月27日開始就未到校上課，目前與母親一同接受居家隔離。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）透過聲明表示，疾病監測人員正在葉希瓦大學校園追蹤曾與男性患者兒子密切接觸的人士，要求他們立即接受檢測。

武漢肺炎疫情迅速蔓延，全美確診病例已突破100例。紐約州1日出現首例確診病例，為曼哈頓一名39歲女性醫護人員，她從疫情嚴重的伊朗返美後出現症狀，目前接受居家自主隔離。

古莫今天說，這名女子的丈夫接受新型冠狀病毒檢測，結果呈陰性反應。（編輯：楊昭彥）1090305