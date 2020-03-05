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中國武漢肺炎死亡破3000 湖北以外無新增死亡
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聯準會：疫情擾亂經濟 美企業界憂情況惡化

最新更新：2020/03/05 09:22

（中央社華盛頓4日綜合外電報導­）美國聯準會（Fed）今天表示，武漢肺炎疫情已經擾亂旅遊活動，並影響美國產業營運，全國企業界警告情況可能惡化。

聯準會昨天緊急降息2碼，以防經濟受武漢肺炎疫情衝擊，今天聯準會發布的褐皮書（beige book）指出，美國經濟活動在最近幾週雖然持續以「略有成長」朝向「適度成長」的步伐邁進，但展望未來已變得更不確定。

褐皮書中幾十次提到致命的武漢肺炎病毒，報告說：「生產廠商擔心未來數週仍會有進一步的中斷情形。」

報告描繪疫情衝擊擴大且普遍，並強調聯準會昨天決定緊急降息是為提振信心，穩住美國經濟。

費城聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Philadelphia）表示，業者所關切的問題清單中，除關稅與勞動市場緊縮等，現在武漢肺炎病毒也已列入。

在芝加哥，許多製造業者說：「如果疫情紛亂情況拖得更久，預期衝擊效應會更大。」

另外，報告也指出：「在無根據的恐懼情緒蔓延下，費城本地消費者已經避免到亞洲餐館與商場購物了。」（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1090305

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