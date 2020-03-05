微軟：亞洲與美西員工盡量在家上班防疫

（中央社記者周世惠舊金山4日專電）微軟公司今天宣布，3月25日前，美國西雅圖總部附近和舊金山灣區的多數員工盡量在家工作，而台港澳員工已經有此選項。

微軟（Microsoft Corp.）執行副總裁戴貝尼（Kurt DelBene）今天在部落格發文通知員工，如果可能的話，直到本月25日之前「在家工作」，他寫道，「採取相關措施將確保你的安全，同時讓那些必須待在工作單位的同事更安全」。

微軟光是在華盛頓州就約有5萬4000名員工，微軟總部所在的雷孟（Redmond），距離柯克蘭（Kirkland）有多位死亡病例的長青健康醫療中心（Evergreen Health Medical Center）和長照機構「生命護理中心」（Life Care Center）不遠。

截至今天傍晚，根據華盛頓州衛生部的通報，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）死亡病例已經達到10人。

西雅圖周邊與北加州矽谷有多處辦公點，微軟並要求所有員工暫停任何不必要的公務出差，避免到上述的辦公園區。

根據西雅圖時報今天報導，戴貝尼在昨天發出一封對員工溝通的電子郵件中提到，微軟在中國的辦公室僅一半開工、提供有限度的服務；而台、港、澳的員工可以選擇在家工作，「很多員工已經善用這個選項」。另外，微軟日本的員工「建議在家工作」；但微軟韓國的員工被「指定」必須在家工作。

不只是微軟，西雅圖周邊的科技公司多數給予員工在家工作的建議或選項。電商龍頭亞馬遜（Amazon）3日有一名西雅圖地區的員工確診，在家工作被視為防疫的可行性提高。（編輯：馮昭）1090305