歐盟兩員工武漢肺炎中鏢 所屬機構做法大不同

（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）機構內至少兩名在布魯塞爾工作的員工確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），不過這2例所屬機關在是否繼續開會等群聚活動上，有不同的作法。

確診病例中，一例是歐洲防衛局（European Defence Agency）男性員工，他2月23日從歐洲武漢肺炎重災區義大利返回後，確診染病。

另一例是歐洲理事會（European Council）安全部門員工，據信是因接觸首例患者而染病。

● 兩個機構 兩套因應措施

歐洲防衛局已取消本月13日前在布魯塞爾的所有會議。

歐洲理事會發言人則表示尚無計畫取消接下來的活動。今天稍晚，歐盟各國內政部長將齊聚歐洲理事會位在布魯塞爾的辦公大樓開會，討論土耳其邊界的移民危機。

6日，歐盟各國衛生部長也將在同一棟大樓開會，磋商武漢肺炎疫情因應措施。

歐洲理事會發言人表示這些會議仍將如期舉行，因為對與會人士來說，沒有任何健康上的風險。他說：「這不應該打斷我們各機關的工作。」他補充表示，這麼做符合世界衛生組織（WHO）規定。

● 受義大利波及 比利時24小時通報多起確診

比利時衛生部表示，歐盟各布魯塞爾辦公室通報的武漢肺炎病例，都列在比利時全國數字之中，以利追蹤病毒擴散情況。

比利時有23起確診病例，其中10起是在過去24小時內通報，而這10例中，9例最近剛去過疫情失控的義大利。（譯者：黃靖貽/核稿：蔡佳敏）1090305