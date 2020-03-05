官方遭控隱匿疫情 網曝伊朗醫院滿布屍袋影片

（中央社倫敦5日綜合外電報導）在外界憂心伊朗可能隱瞞武漢肺炎疫情真實嚴重性的情況下，伊朗網路上流傳一段宣稱在醫院拍到好幾排屍袋的影片，但伊朗官方未對這個影片作出回應。

伊朗今天通報，過去24小時內新增591起武漢肺炎確診病例，其中15名患者不治，使得全國死亡人數增至107人，累計確診病例則攀升至3513例。

英國每日郵報網站（MailOnline）4日報導指出，據說伊朗第一副總統賈漢吉瑞（Eshaq Jahangiri）是最新一號引人關注的武漢肺炎確診病例。

影片據稱是位於伊朗北部科姆（Qom）市一所醫院的醫療人員所錄製。科姆市也是伊朗最先被檢測出有武漢肺炎確診病例的地方。

透過這段未經證實的影片，可以發現，看起來似乎有好幾排滿滿的屍袋排在醫院的地板上，影片在網路上已經有逾83萬收看次數。

拍攝者走過好幾間房間，都有黑色的屍袋陳列在地板上，而醫院用來推送病人的輪床上還有更多屍袋。當地媒體報導，這些死者據信是因為感染武漢肺炎而死。

伊朗官方未對這個影片作出回應，但不清楚為何這些屍體沒有被掩埋，但至少有一名當地記者宣稱，這是因為沒有地方埋屍體。

伊朗當局被指控試圖隱瞞武漢肺炎疫情的真實嚴重程度，每日郵報網站無法查證這段影片的真實性。（譯者：陳家倫/核稿：陳政一）1090305