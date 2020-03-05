新加坡確診法籍乘客 曾赴法國葡萄牙英國

（中央社記者黃自強新加坡5日專電）土耳其航空飛新加坡的航班一名法國籍乘客感染武漢肺炎，這名男子已在新加坡國家傳染病中心隔離治療，根據衛生部公告，他曾於2月8日到3月3日之間赴法國、葡萄牙與英國。

他從伊斯坦堡所搭乘的土耳其航空公司（Turkish Airlines）班機當時搭載143名乘客，機上有3名機師與10名空服員。

衛生部今晚公告指出，今天新增5起確診病例，其中4人與裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴的新增感染群有關，另一人則是持有工作簽證的42歲法國籍男子。

公告表示，這名法國籍男子是3日搭乘土耳其航空降落在樟宜機場的班機上其中一名乘客。他3日搭機途中出現症狀，4日赴國家傳染病中心就醫，當天下午確診。

新加坡衛生部也追蹤與這名病患有密切接觸的其他乘客。包括交通部、民航局與樟宜機場也為土耳其航空提供協助，外交部則聯絡土耳其大使館。

新加坡2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診累計達117人，康復人數近7成，目前有36名確診病患住院治療，其中除7人病情危急外，其他29名病患的病情穩定，康復出院病患達81人。

新加坡原有5大感染群，但繼2月28日新增位於科學園路10號的網路學習方案公司Wizlearn Technologies感染群後，今天再新增裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴感染群。（編輯：高照芬）1090305