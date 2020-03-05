更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／文化部所屬表演場館強化防疫 觀眾梅花座戴口罩
生活

武漢肺炎／文化部所屬表演場館強化防疫 觀眾梅花座戴口罩

因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施
生活

因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚
娛樂

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？
國際

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

新加坡確診法籍乘客 曾赴法國葡萄牙英國

最新更新：2020/03/05 23:04

（中央社記者黃自強新加坡5日專電）土耳其航空飛新加坡的航班一名法國籍乘客感染武漢肺炎，這名男子已在新加坡國家傳染病中心隔離治療，根據衛生部公告，他曾於2月8日到3月3日之間赴法國、葡萄牙與英國。

他從伊斯坦堡所搭乘的土耳其航空公司（Turkish Airlines）班機當時搭載143名乘客，機上有3名機師與10名空服員。

衛生部今晚公告指出，今天新增5起確診病例，其中4人與裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴的新增感染群有關，另一人則是持有工作簽證的42歲法國籍男子。

公告表示，這名法國籍男子是3日搭乘土耳其航空降落在樟宜機場的班機上其中一名乘客。他3日搭機途中出現症狀，4日赴國家傳染病中心就醫，當天下午確診。

新加坡衛生部也追蹤與這名病患有密切接觸的其他乘客。包括交通部、民航局與樟宜機場也為土耳其航空提供協助，外交部則聯絡土耳其大使館。

新加坡2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診累計達117人，康復人數近7成，目前有36名確診病患住院治療，其中除7人病情危急外，其他29名病患的病情穩定，康復出院病患達81人。

新加坡原有5大感染群，但繼2月28日新增位於科學園路10號的網路學習方案公司Wizlearn Technologies感染群後，今天再新增裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴感染群。（編輯：高照芬）1090305

延伸閱讀
土航法國籍乘客抵星確診 倫敦經伊斯坦堡轉機伊朗疫情迅猛 土耳其航空飛馬航空停飛航班土耳其航空：2月9日前赴中國航班全面停飛

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報