中歐國家全數淪陷 斯洛伐克通報武漢肺炎首例

（中央社斯洛伐克布拉第斯拉瓦6日綜合外電報導）斯洛伐克今天傳出首起武漢肺炎病例，患者兒子曾赴疫情重災區之一的義大利城市威尼斯（Venice）。這也代表中歐國家全數淪陷。

法新社報導，斯洛伐克總理佩拉格利尼（Peter Pellegrini）今天告訴記者：「今天，一名52歲患者確診感染。」他表示，這名姓名未被公布的患者正在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）醫院治療。

佩拉格利尼說：「患者近期沒有旅遊史，但他的兒子幾週前從威尼斯返國。兒子並沒有出現任何症狀。」

路透社報導，武漢肺炎蔓延全球，歐洲國家相繼淪陷，希臘衛生當局今天表示，境內新增14起病例，使得希臘累計確診數攀升至45例。

捷克目前有12例確診、波蘭1例、匈牙利4例，斯洛維尼亞也有6例。

德國與法國確診數都超過500例；西班牙死亡病例攀升至5例，累計共365例確診。

比利時新增59例，累計達109例確診；挪威、瑞士和瑞典感染人數皆突破百人大關；奧地利再添4例確診，共47人染病。

死亡人數僅次中國的義大利，累計確診也超過3800例，義大利目前死亡病例將近150例。（譯者：吳昇鴻/核稿：楊昭彥）1090306