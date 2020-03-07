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武漢肺炎蔓延中東 阿聯增至45例科威特逾60例

最新更新：2020/03/07 19:17

（中央社杜拜7日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國衛生當局今天表示，境內武漢肺炎確診數已從30例增至45例。另外，科威特境內確診數突破60例，卡達則增加到12例。

路透社報導，阿拉伯聯合大公國境內2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診數增至45例。卡達衛生部今天也通報境內第12起確診病例，患者是卡達人，最近曾前往中東地區疫情最嚴重的伊朗。

同時科威特當局通報新增3起武漢肺炎病例，使境內累計確診數達61例。

除了阿聯、科威特、卡達，伊朗、伊拉克、沙烏地阿拉伯、阿曼等中東國家都已通報出現武漢肺炎病例。其中伊朗的疫情最為慘重，目前境內確診數達4700多例，並有124人不治。

阿聯當局已建議民眾不要出國，且當地各級學校將從8日起停課一個月。阿聯不僅是航空運輸主要樞紐，也是商務和旅遊中心。

另外，沙烏地阿拉伯已關閉與阿聯、科威特和巴林接壤的陸地邊界，但商用貨車仍可越過邊界。沙烏地當局也只允許上述3個國家的班機飛往沙國境內其中3座機場。

科威特當局則已暫停往返埃及、黎巴嫩、敘利亞、孟加拉、菲律賓、印度和斯里蘭卡的航班，為期一週。科威特也禁止過去兩週曾前往上述國家的外籍旅客入境。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1090307

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