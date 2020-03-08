法國第二名議員感染武漢肺炎 全國確診949例

法國政府7日宣布，全國武漢肺炎確診病例再度驟增336名，全國累計949人。杜圖-皮卡（圖）為第二位確診的法國議員。（圖取自twitter.com/Anses_fr）

（中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電）法國政府今天宣布，全國武漢肺炎確診病例再度驟增336名，全國累計949人，另有第二名國民議會議員感染。根據「費加洛報」統計數據顯示，法國確診人數恐已達1009人。

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）今天下午記者會中宣布，法國已有949例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，新增336人，再破單日新增確診最高紀錄，死亡人數也從9人增至16人。

然而，費加洛報（Le Figaro）彙整衛生部公衛署、地區衛生局與各地方政府公開資料等不同來源的數據後指出，全國確診病例應為1009人，比官方今天下午宣布數據多60人。

執政黨「共和前進」（LREM）女議員杜圖-皮卡（Elisabeth Toutut-Picard）今晚在推特宣布日前冠狀病毒檢測結果為陽性。她在新聞稿表示，上週一至週四都有出席國民議會，並於上週四晚上出現症狀後即到醫院檢測。

國民議會議長費宏（Richard Ferrand）隨後在推特上說，目前正在追查接觸史，有6人正在接受病毒檢測。

杜圖-皮卡為第二位確診的法國議員，第一位則為5日宣布確診的共和黨（LR）議員黑澤（Jean-Luc Reitzer），另外還有一位國民議會工作人員也確認感染。（編輯：王永志）1090308