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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情3/100

法國第二名議員感染武漢肺炎 全國確診949例

最新更新：2020/03/08 07:56
法國政府7日宣布，全國武漢肺炎確診病例再度驟增336名，全國累計949人。杜圖-皮卡（圖）為第二位確診的法國議員。（圖取自twitter.com/Anses_fr）
法國政府7日宣布，全國武漢肺炎確診病例再度驟增336名，全國累計949人。杜圖-皮卡（圖）為第二位確診的法國議員。（圖取自twitter.com/Anses_fr）

（中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電）法國政府今天宣布，全國武漢肺炎確診病例再度驟增336名，全國累計949人，另有第二名國民議會議員感染。根據「費加洛報」統計數據顯示，法國確診人數恐已達1009人。

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）今天下午記者會中宣布，法國已有949例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，新增336人，再破單日新增確診最高紀錄，死亡人數也從9人增至16人。

防疫資訊

然而，費加洛報（Le Figaro）彙整衛生部公衛署、地區衛生局與各地方政府公開資料等不同來源的數據後指出，全國確診病例應為1009人，比官方今天下午宣布數據多60人。

執政黨「共和前進」（LREM）女議員杜圖-皮卡（Elisabeth Toutut-Picard）今晚在推特宣布日前冠狀病毒檢測結果為陽性。她在新聞稿表示，上週一至週四都有出席國民議會，並於上週四晚上出現症狀後即到醫院檢測。

國民議會議長費宏（Richard Ferrand）隨後在推特上說，目前正在追查接觸史，有6人正在接受病毒檢測。

杜圖-皮卡為第二位確診的法國議員，第一位則為5日宣布確診的共和黨（LR）議員黑澤（Jean-Luc Reitzer），另外還有一位國民議會工作人員也確認感染。（編輯：王永志）1090308

影片來源：FRANCE 24 English
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