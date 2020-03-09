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韓國武漢肺炎確診7382例 死亡增至53例

最新更新：2020/03/09 10:37

（中央社首爾9日綜合外電報導）韓國疾病管理本部通報，截至9日凌晨零時，境內確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）共7382例，較8日下午4時新增69例；連同今晨死亡案例，累計53例不治。

若與8日凌晨零時相比，8日一天增加248例，時隔12天單日確診數再次降至300例以下。新增病例包括大邱190例、慶尚北道26例、京畿道11例、首爾10例、忠清南道4例、世宗市3例、光州2例，大田、江原道、忠清北道各一例，釜山則因分類修正而減少一例。

截至凌晨零時，境內有51例確診病患死亡，較8日增加一例；韓國聯合新聞通訊社報導，衛生當局表示，今天凌晨大邱有2例死亡，累計達53例。

這2例死亡，根據當局提供的資訊，一名75歲男子今天凌晨2時20分在嶺南大學醫院因呼吸困難死亡，這名患者原先就有肺纖維化，1日開始出現咳嗽與呼吸困難症狀，8日送嶺南大學醫院急診後確診。

另一名69歲女子今天早上6時15分在啟明大學東山醫院不治，這名患者從2月24日開始出現發燒症狀，3月1日確診，翌日入院治療。

解除隔離人數則增至166人。目前已有近19萬人接受採檢，其中17萬1778人為陰性，1萬7458人還在等待結果揭曉。（譯者：廖禹揚/核稿：郭中翰）1090309

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