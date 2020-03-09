武漢肺炎全球蔓延 義大利歐洲疫情總整理

（中央社羅馬9日綜合外電報導）武漢肺炎全球延燒，義大利在24小時內確診案例大增25%，來到7375例；死亡人數增加57%，來到366死。這是義大利2月21日爆出疫情以來，單日新增確診和死亡雙創新高。

義大利的武漢肺炎疫情急遽升溫，總理孔蒂宣布義國北部實施擴大封城。遭封鎖區域是義大利人口稠密且最富有地區，約1600萬人受影響，將近義國1/4人口。

●義大利陸軍參謀長也中鏢

義大利的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診與死亡案例暴增，且陸續傳出重要人士染病。義大利陸軍參謀長法里納（Salvatore Farina）今天確診感染。

●義大利擬擴大支出救經濟

義大利總理孔蒂今天表示，政府將進一步擴大支出，祭出「大規模休克療法」，以抵消武漢肺炎疫情對經濟造成的衝擊。

孔蒂（Giuseppe Conte）告訴義大利「共和報」（La Repubblica）：「我們不會束手無策。我們將使用大規模休克療法。為了脫離緊急狀態，我們將動用所有人力和經濟資源。」

●封城抗疫文藝復興大師拉斐爾也受害

義大利總理孔蒂簽署緊急封城令，估計影響1600萬人，陽光照在米蘭宛如荒漠般的廣場，水都威尼斯的貢多拉船也空無一人，博物館大門緊閉，拉斐爾逝世500週年大展也成了受害者。

奎里納雷宮今天在網站宣布，拉斐爾逝世500週年紀念大展將暫時喊卡，待有關當局進一步通知，博物館將從明天開始聯繫已經購票的訪客。

●義大利防疫禁探監4座監獄暴動

義大利人權團體今天表示，有關當局為控制武漢肺炎疫情祭出新規定，引發4座監獄囚犯造反，造成6名囚犯身亡，多人受傷。

●歐洲議會擬取消召開全會

歐洲聯盟（EU）2名官員表示，歐洲議會今天將召開緊急會議，以商討是否要因武漢肺炎疫情，取消本週全體會議。

●德國新增210人確診累計破千

德國疾病管制和預防機構「羅伯特．科赫研究所」（Robert Koch Institute）表示，德國今天通報新增武漢肺炎感染案例，累計確診已破千例。

路透社報導，目前德國確診總數已從昨天的902例，增加至1112例。

●德國衛生部建議取消千人以上集會

疫情延燒，德國確診病例超過900人，德國衛生部長史巴恩建議取消球賽、商展等逾千人參加的集會。

史巴恩（Jens Spahn）今天接受德意志新聞社（Deutsche Presse Agentur）訪問時表示，鑑於過去幾天疫情蔓延迅速，建議取消聚集人數在1000人以上的集會，包括足球賽、商展和大型音樂會。

●法國確診達1191例英國319例

法國衛生部今天證實境內武漢肺炎確診案例增至1191例；英國衛生部也說，境內確診增至319例。

路透社報導，法國衛生部同時通報，境內因武漢肺炎死亡人數增加2例，累計來到21人死亡。

法國政府將從今天起禁止所有超過1000人的集會活動。

英國衛生部今天也說，境內確診案例從273例增至319例。到目前為止，英國已有3人因感染武漢肺炎死亡。

●葡萄牙總統自我隔離

武漢肺炎持續肆虐歐洲，葡萄牙總統德索沙因曾與通報武漢肺炎的學校學生近距離接觸而取消所有公開活動、在家自我隔離。

71歲的德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）日前接見一群學生，而他們的學校後來因有學生確診罹患武漢肺炎而停課。

●阿爾巴尼亞首例

在阿爾巴尼亞，從義大利返國的一對父子成為該國境內頭兩起武漢肺炎確診病例。衛生部表示，兩人情況穩定，沒有任何併發症。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090309