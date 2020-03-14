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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情14/100

美國邁阿密市長染武漢肺炎 曾與巴西確診官員見面

最新更新：2020/03/14 17:06
美國佛羅里達州邁阿密市長斯瓦瑞茲（右）4天前曾與後來確診武漢肺炎的巴西政府官員在海湖俱樂部會面，他13日宣布採檢呈陽性反應。（圖取自facebook.com/FrancisXSuarez）
美國佛羅里達州邁阿密市長斯瓦瑞茲（右）4天前曾與後來確診武漢肺炎的巴西政府官員在海湖俱樂部會面，他13日宣布採檢呈陽性反應。（圖取自facebook.com/FrancisXSuarez）

（中央社邁阿密13日綜合外電報導）美國佛羅里達州邁阿密市長斯瓦瑞茲4天前曾與後來確診武漢肺炎的巴西政府官員在海湖俱樂部會面，他今天宣布採檢呈陽性反應。

「紐約郵報」（New York Post）報導，斯瓦瑞茲（Francis Suarez）在推特上傳影片說：「市民與市政職員，我被告知我對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢驗呈陽性反應。」

他說：「我覺得自己很健康、很強壯。不過，我還是負起責任配合衛生部門，採取每一個預防措施，確保不只是我的家人健康，還有我接觸過的每個人也是。」斯瓦瑞茲說，他現在自我隔離，將「從遠端帶領政府」。

他敦促曾與他有身體接觸的人自我隔離14天，又說不需要做採檢。

巴西代表團上週在佛州海湖俱樂部與美國總統川普等高階官員見面，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的新聞秘書沃恩加藤（Fabio Wajngarten）當天也出席，後來在昨天驗出呈陽性反應。

巴西媒體原先報導波索納洛中鏢，但他官方臉書帳號後來聲明，波索納洛採檢結果呈陰性。

巴西最大報「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）報導，前幾天曾與川普見面的波索納洛，今天對武漢肺炎檢驗呈陰性，他接下來將再驗一次。

「聖保羅頁報」報導，採檢將在下週初進行，以排除總統可能感染病毒的可能性，但沒有提到消息來源。

巴西環球電視新聞網（GloboNews）今晚報導，巴西駐華盛頓大使館代辦福斯特（Nestor Forster Jr.）現在也驗出呈陽性反應。

一名知情人士告訴有線電視新聞網（CNN），福斯特7日在海湖俱樂部上與川普同桌，但沒有說明兩人是否有直接接觸。

CNN報導，巴西參議員特拉德（Nelsinho Trad）今晚在推特說，他的檢驗結果為陽性。

他寫道：「如同大家所知，我代表參議院與總統波索納洛出訪美國。回到巴西時，得知返程班機中有一人驗出COVID-19呈陽性，與總統同行的代表團成員都很震驚。我做了檢驗，結果為陽性。」

CNN報導，波索納洛的律師庫法（Karina Kufa）今天在推特說，她從邁阿密相同行程返國後，驗出對武漢肺炎呈陽性反應。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1090314

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