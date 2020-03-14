外交部調升美3州旅遊警示至黃色 檢討應否前往

（中央社記者陳韻聿台北14日電）中央流行疫情指揮中心今天對美國華盛頓州、紐約州與加州的旅遊建議調升至第二級警示（Alert）。外交部說，即日起相應調升以上3州的旅遊警示燈號至「黃色」，民眾宜檢討應否前往。

外交部今天透過新聞稿指出，世界衛生組織11日宣布武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情已構成「全球大流行」。為加強防疫警戒，疫情指揮中心今天對美國華盛頓州、紐約州與加州的旅遊建議調升至第二級警示（Alert）；此外，從美國入境台灣的民眾需落實14天自主健康管理。

外交部表示，為維護國人健康及旅遊權益，今天起相應調升華盛頓州、紐約州及加州等3州的旅遊警示燈號至「黃色」，建議國人特別注意旅遊安全、關注當地疫情發展，並檢討應否前往。

美國武漢肺炎疫情升溫，已有多州宣布進入緊急狀態，好萊塢名人、球星相繼宣布染疫。疫情指揮中心指揮官陳時中近日表示，美國疫情已到臨界點。

外交部有4種旅遊警示燈號：灰色警示為提醒注意，黃色警示是特別注意旅遊安全並檢討應否前往；橙色警示是避免非必要旅行；紅色警示是不宜前往，宜儘速離境。（編輯：郭萍英）1090314