印尼武漢肺炎確診病例遍布8地區 暫不考慮封城

印尼武漢肺炎疫情擴大，政府加緊防疫措施，位於雅加達的伊斯蒂柯拉清真寺日前消毒，也暫時收起地毯，以利防疫。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月15日

（中央社記者石秀娟雅加達15日專電）印尼武漢肺炎疫情擴大，對於部分地區封城的呼聲。印尼政府發言人今天指出，不會選擇封城的作法，而是呼籲民眾自我隔離、減少聚會、在家工作、學校也改採讓學生在家學習。

印尼媒體CNN Indonesia報導，民主黨（Democratic Party）國會議員布杜（Putu Supadma Rudana）等人呼籲政府針對出入印尼的3大門戶，包括雅加達、峇里島（Bali）以及巴淡島實施封城，阻止病毒擴散。

有印尼台商今天也傳出雅加達18日起將封城一個月的消息，但未獲證實。

印尼政府負責對武漢肺炎議題發言的衛生部疾病管制及預防局秘書長艾瑪德（Achmad Yurianto）今天回覆中央社記者詢問時指出，政府不會選擇封城的作法，而是希望民眾自我隔離，減少聚會，改為在家工作和學習。

根據印尼衛生部截至昨天的資訊，印尼累計有96例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），死亡總數5人。有確診病例的8個地區，包括雅加達、西爪哇省（West Jave）首府萬隆（Bandung）、唐格朗（Tangerang），中爪哇的梭羅（Solo），以及日惹（Yogyakarta）、峇里島、北蘇拉威西省（North Sulawesi）首府萬鴉老（Manado）以及西加里曼丹省首府（West Kalimantan）坤甸（Pontianak）。

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）14日對法新社指出，雅加達不會封城，但鼓勵民眾減少社交活動。雅加達省政府日前已宣布，學校將自16日起停課兩週，省政府管理的觀光景點及公園也都禁止進入。

此外，梭羅及萬隆的地方政府也陸續宣布，學校將停課兩週。

印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）14日確診，成為印尼首例確診的內閣閣員。布迪11日參加一場由佐科威主持的內閣會議，討論關於北蘇門答臘省（North Sumatra）的土地問題，也有部分內閣成員參與。

在布迪確診後，印尼媒體點滴網（Detik）引述總統府幕僚長辦公室官員丹尼（Dany Amrul Ichdan）指出，佐科威要求內閣成員都接受篩檢。（編輯：王永志）1090315