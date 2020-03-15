增4國淪陷 非洲多國加強防範武漢肺炎

（中央社盧安達基加利14日綜合外電報導）茅利塔尼亞、盧安達、塞席爾及中非共和國今天都證實確診首例武漢肺炎，讓傳出疫情的非洲國家上升至23國。多國已宣布加強防疫措施，包括禁止公共集會、停航並停課。

世界衛生組織（WHO）3天前宣布武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情大流行。由於許多非洲國家邊界管理鬆懈、衛生基礎建設不佳，部分國家政局動盪、國民普遍營養不良，讓公衛專家擔心他們的防疫能力。

馬達加斯加總統拉喬納里馬曼皮亞尼納（Hery Rajaonarimampianina）宣布，中斷與歐洲航班30天，也將暫停與鄰近島嶼法屬留尼旺島（La Reunion）及法屬馬約特島（Mayotte）的空中交通，以防疫情進入馬達加斯加。

東非的盧安達傳出首例幾小時後，宣布各級學校自16日起停課兩週，公衛部門也呼籲關閉所有宗教敬拜場所，並延後婚禮及體育賽事等大型聚會。已傳出24起病例的西非國家塞內加爾也宣布停課、取消所有宗教慶典。

聯合國表示，截至昨天，全球已有39國停課，影響超過4億2000萬兒少。

肯亞當局昨天證實出現首起確診病例後，禁止所有大型公共集會，並表示他們將管制國外旅遊。部分私校表示，將自下週起停課。

而北非的摩洛哥已暫停來自30國的航班，當地至今已有18起病例。

目前多數非洲確診病例屬於境外移入。為了限縮疫情傳播速度，當局也開始實施快篩及隔離等措施。（譯者：侯文婷/核稿：楊昭彥）1090315