防武漢肺炎 印尼總統促公務員學生在家上班上學

（中央社記者石秀娟雅加達15日專電）印尼武漢肺炎確診案例激增，兩週已破百例，印尼總統佐科威今天指出，他已要求各行政區地方首長依各地狀況，提出讓學生在家學習、公務員在家上班的作法。

印尼2日首度宣布2例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診，兩週內已達117例確診病例，至少4名外國人確診。

出現確診病例的地區包括雅加達、西爪哇省（West Jave）、中爪哇省（Central Java）、北蘇拉威西省（North Sulawesi）以及西加里曼丹省（West Kalimantan）等8地，死亡人數共5人。

佐科威（Joko Widodo）今天透過影片，就武漢肺炎議題發表聲明。他指出，政府已成立專案小組，由印尼國家災害應變總署（BNPB）署長多尼（Doni Monardo）領導，將會整合中央和地方政府、軍警及社會各部門力量，防堵疫情擴散。

佐科威說，印尼是群島組成的大國，各地疫情不同。他已要求各地方首長隨時注意各地狀況，向醫衛專家諮商，與國家災害應變總署協調，視各地區的疫情狀況決定減緩疫情的因應方案，中央政府會協調軍警協助各地方政府執行。

佐科威指出，有些疫情爆發比印尼早的國家採取封城作法遏制疫情，這種做法也出現一些後果；有些國家則是強化多項政策，防止疫情擴散。他目前沒有說明印尼是否封城。

佐科威說，他已告訴地方首長，希望採取讓學生在家學習、公務員在家上班的政策，並延緩舉辦大型聚會活動。

印尼政府負責對武漢肺炎議題發言的衛生部疾病管制及預防局秘書長艾瑪德（Achmad Yurianto）稍早說，政府不會封城，希望民眾自我隔離，減少聚會，改變上班上學型態。

此外，根據印尼新聞網站kumparan報導，雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）今天下午在記者會指出，雅加達有必要封城，暫時停止各項活動，禁止人員的出入會有助減緩疫情。

但他說，雅加達省政府無法獨立做到封城，他將再與國家災害應變總署討論。雅加達日前決定學校停課兩週，也關閉省府管理的觀光景點和公園等公共空間，避免人群聚集。（編輯：周永捷）1090315