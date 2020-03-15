更多編輯台推薦新聞：
對抗武漢肺炎 以色列想師法台灣
國際

對抗武漢肺炎 以色列想師法台灣

特派專欄／比利時關閉餐廳咖啡館 全民體驗社交疏離新生活
國際

特派專欄／比利時關閉餐廳咖啡館 全民體驗社交疏離新生活

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章
產經

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍
國際

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

義外長臉書發文 保證帶每位滯外國人回家

最新更新：2020/03/15 21:31

（中央社記者黃雅詩羅馬15日專電）義大利成武漢肺炎重災區，許多國家對義斷航或關閉邊界。義大利外長昨天在官方臉書發文說，義國外交部已啟動緊急應變方案，會確保滯留在外且有意願返國的每位同胞順利回家。

義大利報紙「共和報」（La Repubblica）報導，近日許多滯留在外的義大利人向媒體投訴，他們向義國駐外大使館求助，大使館叫他們自己想辦法找替代方案離開，但替代方案根本不存在，多位在歐盟其他國家學習的義國留學生表示「感到孤單害怕很想回家」。

義大利外交部長迪馬尤（ Luigi Di Maio）表示，他已與各外館同事聯繫，正在努力解決每一起受困個案，特別是針對滯留在外的義國留學生、家庭、外派專業人士，以及出國度假的義大利旅客。

迪馬尤表示，交通阻絕使很多情況變得複雜，但沒有航班就找陸運或海運途徑，他保證即使在最艱困的時期，「義大利也不會丟下任何一位國民」。

不少滯外義人抱怨其他歐洲人防疫觀念不足，滯留國外讓他們感到不安全。共和報指出，一位義大利攝影師柯米（Tiziano Comi）描述，他幸運搭上了從西班牙巴賽隆納（Barcellona）前往義大利的最後一班渡輪，但船上只有義大利人懂得該戴口罩跟手套，其他人好像什麼事都沒發生。

報導指出，西班牙加納利群島（Canary Islands）約有300位滯留的義大利旅客，他們找不到回義大利的途徑，有些人因當地許多旅館已關門，不知未來會不會露宿街頭，有些人已經花光所有盤纏，不知該怎麼辦，其中有老人也有孩童。

兩名因為交換計畫滯留在西班牙的義大利學生泰希朵莉（Alessandra Tessitori）、佩蒂蒂（ Elena Petitti）寫信求救，她們表示自己不是在耍賴，也不是因為想家才吵著要回去，是因現在面臨百年一見的健康危機，她們單獨身陷國外感覺很不安全。

另有數百名義大利旅客被困在西非的維德角（Cape Verde），其中一位義籍醫生卡利（Francesco Carli）向媒體抱怨，這裡已暫停跟義大利的直飛航班，但仍有很多國家旅客不受限制地進入，當地只有基礎醫療設施，萬一疫情爆發馬上會進入緊急狀態，他們向義大利當地大使館求救，得到的回應卻是叫他們自己想辦法。（編輯：高照芬）1090315

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報