義外長臉書發文 保證帶每位滯外國人回家

（中央社記者黃雅詩羅馬15日專電）義大利成武漢肺炎重災區，許多國家對義斷航或關閉邊界。義大利外長昨天在官方臉書發文說，義國外交部已啟動緊急應變方案，會確保滯留在外且有意願返國的每位同胞順利回家。

義大利報紙「共和報」（La Repubblica）報導，近日許多滯留在外的義大利人向媒體投訴，他們向義國駐外大使館求助，大使館叫他們自己想辦法找替代方案離開，但替代方案根本不存在，多位在歐盟其他國家學習的義國留學生表示「感到孤單害怕很想回家」。

義大利外交部長迪馬尤（ Luigi Di Maio）表示，他已與各外館同事聯繫，正在努力解決每一起受困個案，特別是針對滯留在外的義國留學生、家庭、外派專業人士，以及出國度假的義大利旅客。

迪馬尤表示，交通阻絕使很多情況變得複雜，但沒有航班就找陸運或海運途徑，他保證即使在最艱困的時期，「義大利也不會丟下任何一位國民」。

不少滯外義人抱怨其他歐洲人防疫觀念不足，滯留國外讓他們感到不安全。共和報指出，一位義大利攝影師柯米（Tiziano Comi）描述，他幸運搭上了從西班牙巴賽隆納（Barcellona）前往義大利的最後一班渡輪，但船上只有義大利人懂得該戴口罩跟手套，其他人好像什麼事都沒發生。

報導指出，西班牙加納利群島（Canary Islands）約有300位滯留的義大利旅客，他們找不到回義大利的途徑，有些人因當地許多旅館已關門，不知未來會不會露宿街頭，有些人已經花光所有盤纏，不知該怎麼辦，其中有老人也有孩童。

兩名因為交換計畫滯留在西班牙的義大利學生泰希朵莉（Alessandra Tessitori）、佩蒂蒂（ Elena Petitti）寫信求救，她們表示自己不是在耍賴，也不是因為想家才吵著要回去，是因現在面臨百年一見的健康危機，她們單獨身陷國外感覺很不安全。

另有數百名義大利旅客被困在西非的維德角（Cape Verde），其中一位義籍醫生卡利（Francesco Carli）向媒體抱怨，這裡已暫停跟義大利的直飛航班，但仍有很多國家旅客不受限制地進入，當地只有基礎醫療設施，萬一疫情爆發馬上會進入緊急狀態，他們向義大利當地大使館求救，得到的回應卻是叫他們自己想辦法。（編輯：高照芬）1090315